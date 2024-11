Vynález nitrooční čočky představoval v léčbě šedého zákalu revoluci. Návrat zraku dnes trvá 10 minut

Přesně před 75 lety se zrodil jeden z největších objevů moderní medicíny – nitrooční čočka. Za jejím vynálezem stojí britský oční lékař sir Harold Ridley. Jeho objev natrvalo změnil léčbu šedého zákalu. Do té doby museli nosit pacienti po odstranění nitrooční čočky velmi silné brýle. Operaci šedého zákalu podstupuje v Česku podle očních lékařů 150 tisíc lidí za rok. Praha 18:45 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přednosta Oftalmologicke kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech Pavel Studený s pacientkou | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem i krátkozraká, takže vidím špatně. Tím šedým zákalem je to takové rozostřené,“ popisuje pacientka Soňa to, jak vidí. Už za pár chvil podstoupí na Oftalmologické klinice Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze operaci šedého zákalu na obou očích.

Vynález nitrooční čočky před 75ti lety znamenal revoluci v léčbě šedého zákalu. Do té doby museli nosit pacienti po operaci velmi silné brýle. Jak se operuje dnes?

Podle jejího přednosty Pavla Studeného pacientce operace pomůže se částečně zbavit i dioptrií. Teď jich má totiž skoro deset. Zákrok jí plně hradí zdravotní pojišťovna.

„Náš plán je, že by paní měla po operaci dvě a půl dioptrie, což jí umožní výborně vidět na blízko a se slabounkými brýlemi i na dálku,“ popsal Studený. Člověk se šedým zákalem vidí zjednodušeně řečeno rozmazaně. „Je to jako když máte dlouho neumytá okna a koukáte se skrz ně na svět,“ dodal lékař.

Průběh operace

Paní leží před operací na lůžku a odhalené má pouze pravé oko, na kterém zákrok proběhne. „Dali jsme vám na víčka takový držáček, který vám bude pomáhat, abyste v průběhu operace nemrkla. Když půjde všechno dobře, bude celá operace trvat zhruba pět deset minut,“ informuje pacientku lékař.

Vybavení pro operaci šedého zákalu | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavní řez má velikost 2,2 milimetru. Poté na tom oku vytváříme ještě dva malinké pomocné nápichy, které mají velikost asi jeden milimetr,“ popisuje Studený, který během celého zákroku nahlíží do mikroskopu.

Čočka se z oka odstraňuje pomocí techniky fakoemulzifikace. „Postupně ji pomocí ultrazvukem rozkmitané jehly rozdrtíme a zároveň ji odsáváme. Jsme tak schopni celou čočku, která má zhruba 12 milimetrů v průměru, odsát tím malým dvoumilimetrovým řezem,“ vysvětlil operatér.

Lékař drží v rukou během operace dva nástroje – jedním odsává a druhým čočku drtí. „Aby si to pacienti mohli představit, občas jim říkáme, že je to taková miniaturizovaná sbíječka spojená s vysavačem,“ uvedl Studený.

„Když máme většinu šedého zákalu odstraněno, zbývají tam ještě takové drobné hmoty, které následně odstraníme šetrnějším nástrojem. Zároveň jsme implantovali novou nitrooční čočku, která se bude v oku pomalu rozvíjet,“ řekl operatér.

„Dočistíme ten čočkový vak tak, aby tam žádné zbytky nebyly. Pokud bychom je v oku nechali, tak by se zakalily a vedly by ke vzniku takzvaného druhotného šedého zákalu,“ popsal závěr operace Studený. Sestřička nakonec pacientce nakape do oka kapky.

Zrak po zákroku

Stejným způsobem bude operatér Pavel Studený postupovat o chvíli později i při odstranění šedého zákalu na levém oku. Oči není potřeba po operaci ani přelepovat. Domů odcházejí pacienti s doprovodem krátce po operaci.

„Často je vidění poměrně dobré už druhý den. Schopnost oka dobře vidět by měla být stabilizována do jednoho měsíce po operace. Pokud tam není nějaké jiné onemocnění oka, mělo by být vidění dokonalé,“

Když je zákrok na druhém oku u konce, ujímá se pacientky sanitář Jan Eliášek. „Řekla bych, že je to určitě lepší než předtím,“ popsala svůj zrak pacientka.

Vůbec první nitrooční čočky před 75 lety byly z tvrdého plexiskla, dnes už se ve vyspělém světě používají materiály měkké. Jejich výhodou je právě to, že se do oka vkládají velmi malým otvorem, který se sám zacelí.