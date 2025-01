Začíná bolestí v dlani a nejčastěji trápí ženy ve vyšším věku. Lupavý prst vyřeší drobná operace

Říká se mu lupavý nebo skákavý prst. Onemocnění, typické pro vyšší věk, se projevuje bolestí a přeskakováním prstu při jeho ohýbání a natahování. Pokud nepomůže klidový režim, rehabilitace ani protizánětlivé léky, je na místě drobný chirurgický zákrok. Lékař při něm uvolní poutko šlachy, které přeskakování prstu způsobuje. Byli jsme se podívat na operačním sále. Praha 10:56 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lupavý prst je poměrně častá diagnóza, především u žen | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Začal se mi ohýbat poslední článek prostředníčku, občas mě bolelo v dlani, občas mi ten prst jakoby lupal, zůstával mi zaseklý,“ popisuje paní Helena, už na lůžku na operačním sále, s pravou ruku připravenou na zákrok.

Na operačním sále natáčela redaktorka Andrea Skalická

„Lupavý prst je poměrně častá diagnóza,“ říká lékař Jakub Kníže z Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

„Dojde ke ztluštění šlachové pochvy, což zapříčiní, že šlacha nemůže volně prokluzovat při ohýbání prstu a vede to k typickému zadrhávání, skákání prstu, říká se tomu skákavý nebo lupavý prst, což je již stádium vhodné k operačnímu výkonu. Lehčí stádia se dají léčit aplikací nesteroidních antirevmatik, rehabilitací nebo opichy. My většinou provádíme operační léčbu,“ dodává.

Operace se provádí s lokální anestezií, od druhého dne po operaci by pacient měl prst opatrně procvičovat, ruku by neměl zatěžovat do vyndání stehů, tedy přibližně dva týdny.

Na začátku článku si můžete poslechnout reportáž z operačního sálu.