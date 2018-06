‚Můj poslední materiál.‘ Vláda schválila návrh Šlechtové povýšit Opatu do hodnosti armádního generála

Vláda v demisi schválila návrh ministryně obrany Karly Šlechtové za ANO, aby byl náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata povýšen do hodnosti armádního generála. Odcházející ministryně to uvedla na twitteru. Opata je nyní generálporučíkem, po případném jmenování armádním generálem by v české armádě zastával nejvyšší hodnost. Generály jmenuje a povyšuje prezident republiky. Praha 12:21 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Šlechtová dříve navrhla Opatu do pozice náčelníka generálního štábu, které se ujal letos v květnu. „Můj poslední materiál jako ministryně obrany na vládě, a to návrh na povýšení generálporučíka Aleše Opaty do hodnosti čtyřhvězdičkového armádního generála, vláda schválila. Odpovídající generál naší armády, jaký má být,“ napsala Šlechtová na twitteru.

Opata převzal na Vítkově funkci šéfa generálního štábu. Ceremoniálu se zúčastnil Duka a Šlechtová Číst článek

Třiapadesátiletý Opata je vojákem 31 let. Postupně prošel řadou funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu a zástupce náčelníka.

V letech 2014 až 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě. Prvního května ve funkci vystřídal Josefa Bečváře, který velel české armádě tři roky. Opata za hlavní prioritu považuje posilování bojových schopností pozemních sil.

Premiér Andrej Babiš (ANO) už nepočítá se Šlechtovou ve svém příštím kabinetu. V koaliční vládě ČSSD, kterou má prezident jmenovat ve středu, by měl její místo zaujmout dosavadní ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO).