Babiš mladší zakázal své bývalé lékařce Protopopové mluvit s médii. Důvod nevysvětlil

Andrej Babiš mladší už nechce, aby o jeho zdravotním stavu s médii hovořila jeho někdejší lékařka Dita Protopopová. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, zákaz adresoval tuto středu na ministerstvo zdravotnictví. A to poté, co psychiatrička poskytla novinářům na začátku týdne hned dva rozhovory. Zákaz se přitom netýká policejního vyšetřování. Praha 5:00 11. září 2021

„Paní doktorka Protopopovová není oprávněná se jakýmkoliv způsobem vyjadřovat ve vztahu k médiím o čemkoliv, co by nějak přesahovalo lékařské tajemství,“ řekl pro iROZHLAS.cz advokát Andreje Babiše mladšího František Vyskočil s tím, že podnět zaslal za svého klienta na ministerstvo zdravotnictví tuto středu.

Psychiatrička Dita Protopopová vypracovala o Andreji Babišovi mladším posudek, podle něhož kvůli duševní nemoci nebyl schopen výslechu v kauze Čapí hnízdo. V minulých týdnech se ovšem sám Babiš mladší policii přihlásil a příští týden by měl ke kauze podat vysvětlení. Opakovaně se přitom nechal slyšet, že z něj otec udělal bílého koně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) čelí trestnímu stíhání kvůli podezření z padesátimilionového podvodu. To odmítá, považuje je za účelové.

Předseda vlády a šéf hnutí ANO tvrdí, že jeho syn trpí schizofrenií. Tuto nemoc mu diagnostikovala právě Protopopová, která začátkem tohoto týdne promluvila pro Reportéry ČT a pro server iDnes.cz. V rozhovorech uvedla, že si svou původní diagnózou stojí. Andrej Babiš mladší ji za to opakovaně kritizoval, současně si - jak tvrdí - obstaral posudky znalců, podle nichž není duševně nemocen.

Na dotaz, proč Protopopová nyní veřejně vystupuje, reagovala slovy, že ji k tomu oprávnil sám Andrej Babiš mladší. „Pan Andrej Babiš mladší mi poslal dokument ohledně toho, že mě zbavuje mlčenlivosti. Proto jsem se rozhodla se postavit za svou diagnózu, protože už můžu, a svůj postup a postup celého Národního ústavu duševního zdraví, protože lékař tam nerozhoduje sám, ale rozhoduje se tam v týmu,“ řekla Protopopová. Povolení obdržela v létě. Od středy už ovšem neplatí.

Obhájce Babiše mladšího nechtěl upřesnit, zda důvodem zákazu byla právě její vyjádření. „Já vám ty důvody odůvodňovat nebudu, je to rozhodnutí mého klienta. Tečka,“ reagoval Vyskočil.

‚Pouze vůči policii‘

A ani Babiš mladší změnu postoje nevysvětlil. „Nebudu to komentovat,“ řekl pro iROZHLAS.cz. Na SMS dotazy ani telefonáty nereagovala ani jeho bývalá lékařka Protopopová. Sdílný nebyl ani její manžel Petr Protopopov, který premiérova syna odvezl v roce 2017 na Krym. „Voláte špatně, rozhovory nedávám,“ uvedl pouze.

Vyskočil tvrdí, že odvolání souhlasu nezasáhne do kauzy údajného navlečení na Krym. „Získala souhlas k tomu, aby se vyjadřovala vůči médiím, tak tento souhlas jí byl odvolán. Měla by se vyjadřovat pouze vůči policii,“ reagoval. Jeho slova potvrdil i mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala, podle kterého se podnět týká pouze bztahu mezi Protopopovou a Babišem mladším. „Pokud je to úkon advokáta, tak o tom nemáme informace. Nemá to ale vztah k trestnímu řízení,“ řekl Cimbala.

Ze strany Babiše mladšího se jedná o obrat, ve druhé polovině srpna totiž Forum 24 informovalo o tom, že syn premiér donesl na podatelnu resortu zdravotnictví podnět, na základě kterého Protopopová s médii komunikovat mohla.

„Já, výše jmenovaný, uděluji z mé plné vůle souhlas MUDr. Ditě Protopopové, tajemnici Rady vlády pro duševní zdraví, k poskytnutí informací o mém zdravotním stavu Policii ČR a veřejnosti včetně médií, jelikož se v mém případě jedná o veřejný zájem. Zbavuji tím MUDr. Ditu Protopopovou zachování lékařského tajemství, a to v plném rozsahu ve věci mé léčby, diagnózy a veškerých dalších informací včetně těch vycházejících z mé zdravotní dokumentace. Tento souhlas uděluji s okamžitou platností na neomezenou dobu,“ cituje server dokument.

Údajný únos na Krym

Protopopová byla v minulosti poradkyní Babiše staršího na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. Svůj odchod zdůvodnila především mediálním tlakem na sebe i ústav. Protopopová pak koncem letošního srpna opustila pozici tajemnice rady vlády pro duševní zdraví.

Dita Protopopová kandidovala v komunálních volbách za ANO v Praze 8. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš mladší pak tvrdí, že právě její manžel Petr Protopopov ho na premiérův příkaz odvezl proti jeho vůli na Krym, a to proto, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo. V kauze údajného únosu pak Babiš mladší poprvé vypovídal na policii až tento čtvrtek.

„(Výslech) byl velice podrobný a pan Babiš podal úplné, podrobné a vyčerpávající informace ke svému zavlečení na Krym. V tuto chvíli je v vše v rukou policie a my pevně věříme, že celou věc nezávislé vyšetří tak, aby mohli být potrestáni ti, kteří za toto zavlečení odpovídají,“ řekl právník Babiše ve čtvrtek novinářům. „Budeme se domlouvat na dalších krocích. Velice nerad bych v tuto chvíli strategii odkrýval,“ uvedl.

KRYMSKÁ KAUZA září 2017: Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu

Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu leden 2018: Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym

Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym duben 2018: policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila

policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila listopad 2018: server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou

server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou listopad 2018: policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym

policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym listopad 2018: kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO)

kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO) prosinec 2018: Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi

Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi srpen 2019: policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest

policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest únor 2020: státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal

státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal září 2020: Seznam Zprávy přišly s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli

Seznam Zprávy přišly s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli únor 2021: Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán

Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán únor 2021: Policie případ zavlečení na Krym odložila

Policie případ zavlečení na Krym odložila září 2021: Andrej Babiš mladší podává policii vysvětlení v kauze údajného únosu