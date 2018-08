Babiš porušuje české i evropské zákony, máme na to důkazy, tvrdí šéf Transparency

Transparency International se domnívá, že premiér Andrej Babiš i nadále ovládá holding Agrofert a vlastnictvím médií porušuje zákon. Organizace proto podala podnět kvůli podezření ze střetu zájmů. Zabývat se jím bude Městský úřad v Černošicích. Premiér Babiš podezření označil za nesmyslná a připomněl, že své firmy převedl do svěřenského fondu, jak mu ukládá zákon. Praha 17:25 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nemají žádné důkazy, že bych firmu nebo média jakkoliv ovlivňoval, protože je ani mít nemůžou. Nic takového se neděje,” řekl premiér Babiš. Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky důkazy mají.

„Poskytl nám je samotný Agrofert, který do rejstříku konečných majitelů na Slovensku, ale i ve Švédsku a Německu uvedl informace, jak jsou nastaveny dva svěřenské fondy a jak je to s rozhodovacími mechanismy uvnitř fondů. Na základě těchto argumentů dovozujeme, že premiér zůstal nejen konečným majitelem a beneficientem, ale zároveň i ovládající osobou,” říká.

„Podle nás z toho plyne, že porušuje český zákon o střetu zájmů, ale taky evropskou legislativu. Agrofert v tomto případě proto není oprávněn čerpat evropské dotace. A bavíme se o miliardách korun,” upozorňuje Ondráčka a vysvětluje, že v Česku je rejstřík poloveřejný, na rozdíl od Švédska nebo Německa.



Zbavit se firmy, nebo odejít

Ředitel vysvětluje, že jeho organizace nemohla s podněty přijít dřív, než získala zmíněné důkazy. „Někteří se ptají, proč jsme nejednali před rokem nebo dvěma. Neměli jsme v ruce to, co máme dnes na papíře. Tedy důkazy, že je (Andrej Babiš, pozn. red.) stále ovládající osobou, že se Agrofertu zbavil jen naoko,” tvrdí.



„Informace tam byly zveřejněny letos na jaře. Teď jsme napsali první podnět, ten český. Evropské, které chystáme v řádu několika týdnů, jsou mnohem důležitější. To je karta, kde jde opravdu o hodně. Jde o to, jestli je Agrofert oprávněn čerpat miliardové evropské dotace. Pokud ne, tak by měl Babiš podle mě dvě možnosti. Buď se Agrofertu úplně zbavit, prodat ho, nebo najít cestu, kterou skutečně ztratí ovládající roli. Nebo odejít z politiky,” myslí si David Ondráčka.

„Andrej Babiš je jediným beneficientem. V jakýkoliv moment může ty fondy zrušit a akcie si zase převést pod sebe. Správci jsou navíc zaměstnanci Agrofertu, mají povinnost loajality k jedinému beneficientovi, a tím je Andrej Babiš, který taky získává veškeré zisky,” uvádí ředitel české pobočky Transparency International.

Nedovoluje to ale zákon? „Podle nás tím ale jednoduše nenaplnil to, co po něm česká i evropská legislativa chce, tedy zbavit se těch firem, aby nebyl ve střetu zájmů ve vztahu k dotacím nebo zakázkám,” odpovídá Ondráčka.

Vyjádření Agrofertu Ze strany Transparency International jde o mylnou a nepravdivou interpretaci. Jde o účelové zaměnění dvou právních termínů. Pan Andrej Babiš je ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru uveden jako „konečný uživatel výhod“ ve vztahu k slovenským společnostem koncernu Agrofert. Tento pojem není možné zaměňovat s takzvanou ovládající osobou. Pan Babiš není ovládající osobou slovenských společností koncernu Agrofert. (zdroj: Agrofert)