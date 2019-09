Umlátit lopatou, píší demonstrantce, která se soudí s Babišem. Filipová požádá o pomoc policii

Janě Filipové, která se soudí s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, píší neznámí lidé výhružné zprávy, uvedla v rozhovoru pro čtvrteční Mf Dnes. „Bylo by nejlepší vás umlátit lopatou,“ stálo podle ní v jednom ze vzkazů. Filipové vadí premiérovy výroky o zaplacených demonstrantech na protivládních protestech. První soud vyhrála, podle verdiktu se má Babiš omluvit. Premiér už ale řekl, že se proti rozhodnutí odvolá. Praha 10:31 12. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrantka Jana Filipová u soudu | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Musíme bojovat se známými, neznámými, příbuznými a víc než rok vysvětlovat, že nejsme placení demonstranti,“ popisuje v rozhovoru pro Mf Dnes demonstrantka Jana Filipová, která začátkem září vyhrála první soudní kolo sporu s premiérem Andrejem Babišem.

„Ale i z nejbližšího okruhu jsou lidé, které jsem nedokázala přesvědčit. Lépe řečeno – oni mi to odkývají a pak řeknou: Kdo ví, jak to je,“ dodává.

Žena, která žalovala Babiše: Politici se snad odnaučí lhát. Nemohou říkat do televize, co není pravda Číst článek

Přibližuje také, co jí začali psát neznámí lidé. „Potom mi začaly chodit naprosto nechutné zprávy od neznámých lidí: že jsme všichni placení, co si to vůbec dovolujeme, nechte pana premiéra na pokoji, bylo by nejlepší vás umlátit lopatou a podobné nechutnosti. V několika okamžicích jsem dostala strach,“ říká pro Mf Dnes.

A chce kvůli tomu prý kontaktovat policii. „Nevím, co je to za lidi. Jestli jsou jenom silní u internetu, což je lepší varianta, nebo jestli mi někdo přijde hodit šutr do okna. Lidská zloba a čistokrevná nenávist, které v lidech dřímají, jsou opravdu neuvěřitelné,“ vysvětluje.

Popsala i další incident, který se jí stal na sociální síti Facebook. „Bohužel ve svých přátelích jsem měla nějakou krysu, která zveřejnila fotky z mých soukromých statusů. Na základě toho se na mě sesypali trollové. K tomu se přidávali i normální lidé. Reakce neutichly. Odpůrci jsou rozezlení. Šlápla jsem jim na kuří oko,“ popisuje.

‚Zaplacení demonstranti‘

Předseda vlády se má podle zářijového verdiktu soudu omluvit za své výroky, že demonstranti na loňských protestech proti vládě byli zaplacení. Žalobu na Babiše podala Filipová kvůli tomu, že podle ní svými vyjádřeními zasáhl do jejích práv jako demonstrantky.

Babiš se musí omluvit za výroky o ‚zaplacených demonstrantech‘, rozhodl soud. Premiér se odvolá Číst článek

Premiér mluvil o zaplacených demonstracích například v souvislosti s loňským protestem před Českým rozhlasem z 21. srpna, kdy jeho projev přehlušilo pokřikování a pískot. Odkazoval se právě na informace od Růžičky.

Na TV Barrandov předseda vlády koncem loňského srpna řekl, že lidé, co na něj pískali, byli zaplacení. „Já vám říkám, že to jsou političtí odpůrci na objednávku,“ řekl také v rozhovoru Babiš.

Předseda vlády po verdiktu soudu oznámil, že se odvolá.

„Proti rozsudku se budu odvolávat. Ve věci jsem pouze sděloval určitý svůj názor, který reagoval na výroky poslance (Pavla) Růžičky (ANO), které byly předmětem veřejné debaty,“ napsal Radiožurnálu v SMS.

„Jsem optimistka, takže věřím v dobrý konec,“ říká pro Mf Dnes jednapadesátiletá žena, která se otevřeně hlásí ke STAN. „Nemůžu lidem na náměstích vykládat, ať jdou do politiky, a sama sedět doma,“ vysvětluje.