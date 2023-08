Data, získaná aplikací pro fotomontáž za Barbie, lze využit třeba na falešnou identitu, varuje expertka

Na celosvětově úspěšný film Barbie navázalo několik aplikací. Mezi jednu z nejoblíbenějších patří ta, která uživatelům umožňuje vypadat jako Barbie nebo Ken. K vytvoření fotomontáže ale lidé musejí uvést několik osobních informací včetně detailní fotografie obličeje. Simona Jankovičková z velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR upozorňuje, že tyto údaje se dají jednoduše zneužít. Praha 20:16 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Falešná identita se dá zneužít například k zažádání o online půjčku. (ilustrační foto) | Zdroj: Smartmockups.com/iROZHLAS.cz

Vy jste před aplikací Barbie varovali, jaká jsou rizika, pokud ji člověk použije?

Aplikace se stala hitem, protože aspoň na chvíli člověku umožní stát se součástí svého oblíbeného filmu nebo světa. Rizikovost této aplikace spočívá zejména v tom, že uživatel s instalací dobrovolně odevzdává nejen detailní fotografii svého obličeje, ale i informace jako je pohlaví, barva vlasů, kůže a dokonce i osobní e-mail, ten ale v tomto případě nemusí být pravdivý, protože k získání výsledného avataru není e-mailová adresa nutná.

Příliš osobních údajů za fotomontáž Barbie. Není jasné, jak s nimi nové aplikace naloží, varují úřady Číst článek

Dalším rizikovým faktorem je zpoplatnění této aplikace, o tom se téměř nikde nepíše. Výsledný avatar je totiž opatřen vodotiskem a abyste získali avatar bez vodotisku, musíte zaplatit dva dolary přes platební bránu. Tam ovšem může nastat další riziko spojené právě s platbami přes internet, kdy je možné získat například vaše telefonní číslo.

Ti, kteří se rozhodli mít takovou fotku, do aplikace zadají e-mail a svou fotografii. Ale dnes už skoro všichni mají nějakou fotku na internetu a e-mail zadáváme všude. Nejde tak o to, že když někdo tyto údaje chce získat, tak už je dávno má?

V tomto případě je otázkou, o jak moc citlivé informace jde. Když někomu řeknete, že máte hnědé nebo černé vlasy, tak se prakticky nic neděje. Nikoho to neohrozí.

Ale v případě, že se k tomu přidají další informace, jako je vaše celé jméno, případně rok narození, e-mail a v tomto případě i detailní fotografie obličeje, tak se najednou začne nabízet otázka, jestli všechna tato data nemohou být zneužita k vytvoření falešné identity.

K čemu se dá zneužít falešná identita?

Například můžete na falešnou identitu zažádat o online půjčku, založit falešný profil na sociálních sítích a tam nabádat k nekalé činnosti a tak dále. Prakticky jde o to, že se někdo cizí vydává za vás a všechny právní následky jsou za vámi.

Filmy o Barbie a Oppenheimerovi ovládly americká kina, část diváků zamířila na oba snímky v jeden den Číst článek

Je rozdíl, pokud si někdo nechal vytvořit takovou fotomontáž v aplikaci, kterou stáhl, anebo jen přes webové rozhraní?

Rozdíl je v tom, že v tomto případě v mobilních aplikací uživatel souhlasí s podmínkami použití aplikace. Často v nich dává souhlas se zpracováním zadávaných údajů, které tak uživatel zcela dobrovolně odevzdává a ztrácí nad nimi kontrolu.

Na toto naráží většina mobilních aplikací, kterým často dáváme přístup například ke kameře, osobním kontaktům nebo dokonce k fotografiím. Ty ale aplikace často nepotřebují a nejsou pro jejich fungování nutné. Lidé si to často neuvědomují a pouze využíváním aplikace dávají jejím vývojářům přístup k těmto datům.

Kde nakonec můžou skončit uživatelem poskytnutá data, v tomto případě fotografie a e-maily. Jak si představit takové typické zneužití?

V tomto případě je dost možné, že tato data mohou být prodána například provozovatelům reklamy nebo podobným společnostem.

Je jasné, kdo za tou aplikací může stát? Může napovědět upozornění na stránkách aplikace, že pokud dojde ke sporu, tak se bude řešit podle zákonů Izraele?

V této chvíli k tomuto nemám informace, takže se nedokážu relevantně vyjádřit.

Pomůže mít k využívání těchto aplikací e-mail, který člověk nepoužívá k ničemu jinému?

V tomto případě to doporučuji. Nicméně v případě, že budete chtít avatar bez vodoznaku, přesměruje vás to na platební bránu a tam již budete zadávat vaši kartu, vaše opravdové jméno. A to je rizikové. Je potřeba dát si pozor, do jaké míry budete aplikaci používat.