Bartošovo auto bez motoru, říká ANO o digitálním stavebním řízení. ‚Testy byly,‘ nesouhlasí náměstek

V polovině srpna předvedli úředníci ministru pro místní rozvoj Ivanu Bartošovi (Piráti) chyby způsobené digitalizací stavebního řízení. Opoziční politici rovnou volají po ministrově rezignaci. „Úředníci si na systém musí zvyknout," říká Lukáš Černohorský (Piráti), Bartošův náměstek. „Takový systém se měl testovat," míní v pořadu Pro a Proti na Českém rozhlase Plus Robert Králíček, místopředseda hnutí ANO a tamní zmocněnec pro IT a digitalizaci. Pro a proti Praha 17:55 19. srpna 2024

Pane Černohorský, vy říkáte, že systém funguje a že je propustný, jak tvrdí ministr Bartoš. Dá se ale mluvit o tom, že je skutečně funkční? Když si úředníci sami stěžují, že to, co mohli dělat dvě minuty, dělají 30 minut a že se to všechno prodlužuje?

Lukáš Černohorský: Systém je nastaven. Funguje jiným způsobem, než byli úředníci doteď zvyklí, protože se změnil i stavební zákon. Měli by být schopni projít tím procesem – vydali jsme i krok za krokem návody, jak udělat třeba kolaudace, jak mají procházet stavebním řízením. Je to místo toho velkého manuálu, který byl také k dispozici.

Některé věci doděláváme, protože chodí zpětná vazba například od tajemníků, co by chtěli, aby se tam ještě rozšířilo, co by chtěli, aby se načítalo, co by chtěli, aby se jim vkládalo automaticky do dokumentu, jaké by chtěli šablony a tak dál.

Pane poslanče Králíčku, není kritika z řad opozice přece jen příliš ostrá? Nedá se přistoupit na argumentaci, že systém potřebuje určitý čas a zpětnou vazbu? Aktualizuje se po 14 dnech a řeší se problémy, které nejen vy pojmenováváte...

Robert Králíček: Už jsme na to upozorňovali v lednu, v únoru, březnu… V květnu jsme vyzývali premiéra Petra Fialu (ODS), aby digitalizaci stavebního řízení přesunul na ministerstvo dopravy, kde je specializovaný úřad. Upozorňovali jsme na to. Takže teď po nás nechtějte, abychom jásali z nějaké čtrnáctidenní aktualizace.

Jde o to, že se některé věci mohou ozkoušet až v ostrém provozu.

Králíček: Proto jsme říkali, ať se systém nejdříve testuje. Přece takto důležitý systém musíte otestovat. Každá soukromá firma, když nasazuje nový systém, tak ho testuje. Tady nebylo žádné testovací období. Úředníci neměli ani možnost se do toho systému podívat v demo verzi.

Všechna školení probíhala v podobě printscreenů v powerpointové prezentaci. A školení v červenci potom, co někteří úředníci přijeli z dovolené, ani nerozchodili, obrazovka byla pruhovaná.

Mně přijde jako vrchol arogance, že tady pan Černohorský říká, že úředníci mají navíc trochu manuální práce. Běžte se těch úředníků zeptat.

Sama jste zmínila místo dvou minut půl hodiny. Naopak musí udělat spoustu manuálních úkonů, protože část uděláte v systému, část vám ten stavebník buď pošle datovou schránkou, nebo donese fyzicky. Vůbec nejsou propojeny třeba portály majitelů inženýrských a technických sítí.

Tajemníci nemůžou kontrolovat práci svých podřízených, protože to není propojeno s žádným ekonomickým a spisovým systémem.

Vždyť to jsou přece základní nedostatky. My jsme jasně vyzývali, ať to posunete o půl roku a testujete ten software. A teď ho testujete v ostré verzi.

Já doufám, že budou Piráti ve Sněmovně transparentní, protože budeme chtít mimořádnou schůzi a já budu navrhovat, aby Poslanecká sněmovna, která to může udělat, vyzvala Nejvyšší kontrolní úřad, aby prošetřil skutečné náklady, které jsou s tímto systémem digitalizace stavebního řízení spojeny. My je neznáme.

Nevíme, co tam bylo, a ani nevíme, co vlastně ministerstvo pro místní rozvoj zadalo té firmě. Ani nevíme, jestli ta firma aktualizace a opravy dělá proto, že nesplnila zadání ministerstva, nebo jí to ministerstvo nezadalo. Nevíme ani, kdo ty aktualizace platí, kdo platí záruky, kdo je drží…

Ministr Bartoš mluvil o tom, že to dosud zatím stálo 100 milionů, do tří let je přesvědčen, že to bude stát 650 milionů včetně hardwaru.

Králíček: Ale vždyť jenom společnost Sevitech, která smlouvy zveřejnila, tak na Geoportál (Geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, pozn. red.) zadala přes více než 200 milionů bez výběrového řízení…

Černohorský: My už jsme spor, který byl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vyhráli. To není bez soutěže, tam už je regulérně podepsaná smlouva, tam už to nabylo právní moci.

Každý krok, který se udělal, tak byl automaticky napaden. V některých případech i sám antimonopolní úřad konstatoval, že stížnosti jsou až vyloženě šikanózní. To opravdu je i u některých rozhodnutí. Částka 100 milionů korun, to je to, co je vyfakturováno k datu, kdy o tom mluvil pan ministr.

Testeři, nebo úředníci?

Pane Černohorský, nepotvrdilo se za ten měsíc a půl, že by bylo dobré systém otestovat, třeba jak to navrhoval i prezident republiky, udělat pilotní projekt v jednom kraji a posunout potom spuštění o půl roku?

Černohorský: Upozorním, že systém otestovaný byl. V tuto chvíli je tam asi 10,5 tisíce úředníků, kteří jsou zaregistrováni uvnitř v systému. Kromě stavebních úřadů se systémem pracují i dotčené orgány, ať už jsou to hygieny nebo třeba policie.

A jak byl otestován, když úředníci a všichni, kdo s ním pracují, říkají, že vůbec tyto verze neměli k dispozici?

Černohorský: V tomto případě jej netestují úředníci. Probíhají formy automatizovaných testů, případně máte najaté testery.

Tak to jsme si nerozuměli. Já jsem myslela, že by byl pilotní projekt, kterého by se účastnili skuteční úředníci, kteří potom budou nakládat s daty v systému, aby to uměli v tom ostrém provozu.

Černohorský: Ten systém byl spuštěn. Akorát je tam problém, že ve chvíli, kdy spouštíte testovací systém – já jsem tedy z IT (informační technologie), takže pro nás testovací systém je něco trochu jiného, ale budeme tomu říkat testovací systém – tak nemůžete pustit ostrá data.

To znamená, že oni obdrží jenom nějaká fiktivní data a mohou testovat na nich. Problém nastává většinou třeba v zastaralosti databáze, že jsou tam třeba výjimky nebo věci, které nejsou standardní, a zůstávají například u katastru nemovitostí, v nějaké určité oblasti.

Pokud na toto narazíte až v průběhu, že tam zůstávají třeba neošetřená data, tak v tu chvíli se vám to může jevit jako chyba. V tu chvíli jsme říkali, že to samozřejmě opravíme. Vždy jsme sdělili nějaký termín, do kterého to bude opraveno, případně do kdy zavedeme nějakou funkcionalitu tak, aby se tyto věci daly rozšiřovat nebo řešit.

Kdybychom vybrali nějaký kraj a tato věc by se u něho neprojevila, tak bychom stejně poslouchali úplně stejné jako teď „a proč jste to neotestovali?“.

Pan Králíček je také z IT. Jak se vám poslouchá argument, že i kdyby to byl testovací systém, ve kterém by úředníci mohli otestovat ten systém, tak by stejně mohli pracovat jen do určité míry s fiktivními daty a pak by se ty problémy, které se třeba ukážou, mohly opravdu projevit až v ostrém provozu.

Králíček: S kým jiným to chcete testovat než s úředníky na stavebních úřadech? To jsou lidé z praxe.

Domnívám se, že by to šlo i u souběžného provozu. Kdyby se udělal testovací provoz, tak můžete některé úkony udělat jako testovací. Můžete i některé složitější stavby udělat testovací, ale pokud tam máte možnost udělat i ten úkon manuálně nebo podle – to teď už samozřejmě nejde – starého postupu, tak by se ty věci daly otestovat i v ostrém provozu.

Třeba bychom na to občany upozornili. Anebo by se dala s některými obcemi použít některá data. Anebo by se ty věci daly nasimulovat. Ale muselo by se to připravit. Ale neuděláte to tak, jak řekl pan Černohorský, s testery.

Ministr Bartoš dodal auto bez dveří a motoru. A říká, že postupně dodá motor a dveře. A na konci roku bude jezdit.

Kdy bude systém plně připraven? Je požadavek na odstoupení ministra Ivana Bartoše (Piráti) motivován politicky? A neztratil ministr důvěryhodnost? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.