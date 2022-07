Bazén i saunový svět v hotelu Thermal jsou v provozu. ,Nic nám tu nechybí,‘ říkají návštěvníci

Loni v létě byl při filmovém festivalu v Karlových Varech bazén hotelu Thermal ještě spíš staveništěm. Řemeslníci i po jeho slavnostním otevření pokračovali v rekonstrukci zázemí. Lidé tak při opalování poslouchali rozbrusky nebo v šatně míjeli řemeslníky, kteří teprve instalovali dvířka skříněk. Letos už to u bazénu s výhledem na Karlovy Vary vypadá mnohem líp. Karlovy Vary 19:40 5. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít bazén hotelu Thermal v Karlových varech | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Pítko, které loni stříkalo silný proud dva metry do výšky, už letos funguje, jak má. Dá se to říct i o ostatním vybavení, jako jsou sprchy, skříňky nebo lehátka. Zatímco loni si lidé museli počkat, až jim personál lehátko smontuje, letos už jich tu je plno. A přibyly i slunečníky.

„Máme se dobře, voda je výborná, teplá a nic nám neschází," říká Simona, která je přímo z Karlových Varů. Přišla s kamarádkou Petrou, která za ní na filmový festival přijela z Prahy. Leží na lehátku a z kelímku popíjejí drink. Loni tady žádné občerstvení nefungovalo a lidé si na to stěžovali.

„Loni jsem tady byla se podívat a byly tady nedodělávky, nebylo to moc hezké," vzpomíná Simona.

Spokojený byl i Aurel Klimt animátor a držitel Českého lva za film Lajka. „Libí se mi tu, celkem mi tu scházela možnost se tady trochu zchladit nebo vykoupat," říká.

Přes to, že byl parný den, plzeňák Václav vyrazil do Saunového světa. Ten začal fungovat teprve v pátek. „Líbilo se nám tam moc. První rituál se jmenoval finské peklo, pak jsem byli teď na druhém, čaj o páté. To tam vonělo po Earl grey."

Spokojení návštěvníci znamenají jistou úlevu pro ředitele hotelu Thermal Vladimíra Nováka. „My jsme na podzim bazén zavřeli, abychom dali stavební firmě šanci to dílo dokončit a napojit ho na saunový svět. V mezidobí samozřejmě odstranili vady a nedodělky, které jsme našli během zkušebního provozu. Od května funguje i restaurace v posledním patře s nezapomentelným výhledem na Vary," popisuje Novák.

Ředilel Novák ale přiznává, že všechno ještě dokončené není. Chybí třeba recepce u sanouvého světa a dětské brouzdaliště se teprve zprovozní během několika dní.