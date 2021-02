Pitvá se to v přímém přenosu, řekl Brabec k otravě Bečvy. Je přesvědčen, že případ skončí u soudu

Případ otravy Bečvy se pitvá v přímém přenosu, řekl ve středečním rozhovoru pro Radiožurnál ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle svých slov je také naštvaný, že vyšetřování trvá dlouho. Na druhou stranu ale chápe, že policie musí shromáždit dostatek důkazů. Podle Brabce totiž případ skončí u soudu. Soudní znalec Jiří Klicpera, který dělal posudek pro policii, řekl, že otravu nezavinila chemička Deza. Viníka už prý zná. Rozhovor Praha 9:42 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Brabec | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy už taky víte, kdo otravu Bečvy zavinil?

Nevím. Všichni netrpělivě čekáme na rozhodnutí policie, která by měla na základě stanoviska soudního znalce a jeho posudku rozhodnout. Připomenu, že policie tu záležitost vyšetřuje od 25. září loňského roku. Byl bych nejšťastnější ze všech, kdyby už to bylo dávno známo, bylo by jasné, kdo to zavinil a co můžeme udělat pro to, aby byl viník potrestán, a aby se něco takového neopakovalo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem

Můžete aspoň, stejně jako znalec, potvrdit, že Deza je mimo podezření?

Do takových spekulací se vůbec nechci pouštět. Vycházím z toho, že je v této chvíli dostatek důkazů, a to je to, o čem se hodně mluvilo, a jsem velmi rád, že znalec - byť v této chvíli předběžně, čekáme na rozhodnutí policie - říkal, že je podle jeho názoru dost důkazů.

Nechci vůbec spekulovat o tom, kdo to byl, nebo nebyl. A pevně věřím, že už se to brzy dovíme. Beru na vědomí, co říká, z hlediska technických možností, jak se to mohlo, nebo nemohlo stát, to byla ta největší debata. Možná si vzpomenete, kolik se vyrojilo různých scénářů, kdy různí „amatérští chemici“ a další takzvaní odborníci začali spekulovat o tom, co všechno se tam mohlo nebo nemohlo stát. Doufám, že se to teď velmi rychle uklidní. Pevně v to věřím.

Podle toho, co říkáte, tak důkazy, které potvrzují to, že to Deza nebyla, znáte.

Já je samozřejmě neznám, pane redaktore, jak bych je mohl znát. V této chvíli je to věc policie a já informace nedostávám. Jsem odkázán na úplně stejné informace, jako máte vy nebo jaké má každý občan tohoto státu. Policie mi průběžně nesděluje své závěry vyšetřování.

Policii překvapila slova znalce k případu otrávené Bečvy. Nezbavila ho mlčenlivosti Číst článek

Jaký dojem to ale na vás dělá? Nezdá se vám, že to zmiňované vystoupení soudního znalce, který má dodržovat mlčenlivost, znovu zpochybnilo postup úřadů při vyšetřování?

Nevím, proč se mě na to ptáte. Omlouvám se.

Ptám se, co o tom soudíte, že soudní znalec měl potřebu…

Je to věc policie. Měli jsme se spíše bavit o tom, jestli můžeme udělat prevenci, nebo ne. Celá záležitost se doslova pitvá v přímém přenosu. Policie i státní zástupci říkali, že složité havárie, kde může být viníků víc - a v té oblasti je potenciálně více podniků a možných zdrojů znečištění - tak je logické, že policie potřebuje důkazy, které potom obstojí u soudu. Protože jsem přesvědčen, že tato kauza skončí u soudu a je jasné, že důkazy musí obstát, proto to trvá několik měsíců.

Vyšetřování momentálně trvá přes čtyři měsíce. Vyjadřovaly se k tomu stovky lidí, kteří to sledují. Jsem naštvaný, že to trvá takto dlouho. Ale rozumím tomu, že je potřeba shromáždit důkazy. Vůbec nechci spekulovat ani komentovat, co k tomu kdo řekl, protože každé vyjádření k tomu přilije jenom další olej do ohně. Mám důvěru v policii, nemám žádný důvod si myslet, že v tom policie činí něco pomalu nebo nedůsledně. Prosím už to doběhnout a nechme na policii, aby rozhodla.

Znám viníka, řekl k otravě Bečvy soudní znalec. Chemička Deza je podle něj mimo podezření Číst článek

Viníka se za posledních 18 let nepodařilo odhalit asi u 1600 havárií. Dá se říci, jak je to možné?

Důvodů je víc. Zaprvé důvodem je, že u celé řady úniků látek se jednalo o neznámý únik toho typu, že někdo něco někde vylil, například od kanalizace. Ať už z neznalosti nebo bezohlednosti. Že někdo sebere kanystr něčeho a vylije nějakou chemickou látku, nějaký jed do kanalizace a myslí si, že tam zázračně zmizí. Kanalizací se třeba dostane na čistírnu, nevyčistí se a potom jde do řeky. Nebo se dostane rovnou do řeky. Nebo to někdo vylije na zem a dostane se to do nějaké vodoteče. Nebo to může být jednorázový splach, třeba z pole. V těchto případech je extrémně těžké najít viníky. Takovýto jednorázový úlet, bezohlednost nebo šílenost se těžko vyšetřuje, pokud toho člověka přímo někdo nenachytá nebo nevidí nebo tam není kamera, ale dost často se to děje mimo obec.

Tam, kde se to lépe daří, je v situaci, kdy je to únik ze stacionárního zdroje a ještě v lepším případě tam, kde nemůže být jiný viník. To byl klasický únik kyanidu před 15 nebo 16 lety v Draslovce Kolín. Byla to jediná fabrika, která to mohla způsobit, tam to hledání bylo relativně snadné. Je to o tom, co jsem říkal před chvilkou. Ve chvíli, kdy je podezření, tak nestačí podezření, ale musíte dořešit důkazy a přesvědčit správní orgán, ať je to soud nebo inspekce životního prostředí.