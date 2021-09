Prozrazená hesla jsou problém, Česko získalo zadarmo přístup k jejich databázi

Když více jak přede dvěma lety datoví novináři serveru iROZHLAS.cz prohledali tehdy zveřejněnou databázi uniklých hesel, našli stovky účtů patřících politikům, úředníkům, členům bezpečnostních složek nebo soudcům, mezi nimi byl i poslanec Jan Farský (STAN) či tehdejší předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Nyní může Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost takové případy zjišťovat automaticky, navázal totiž spolupráci se službou Have I Been Pwned, která databáze prozrazených přístupových údajů shromažďuje. Na svém blogu to uvedl autor databáze Troy Hunt a informaci následně serveru iROZHLAS.cz potvrdil i mluvčí úřadu Jiří Táborský s tím, že službu Česko využívá zdarma.



Nástroj Have I Been Pwned? (hackli mě? pozn. red.) je volně dostupná veřejnosti: kdokoli zde může vyhledat svou e-mailovou adresu a dozví se, zda byla součástí nějakého úniku přístupových údajů.

Jak vysvětlil autor databáze Hunt, Česko nyní může automaticky hromadně kontrolovat, zda mezi uniklými účty nejsou ty, které provozuje stát na svých doménách, mezi které patří třeba národní gov.cz, nebo třeba domény jednotlivých ministerstev.

Uniklá hesla představují velký bezpečnostní problém: řada lidí používá stejné heslo ve více službách, a pokud dojde k jeho vyzrazení z jedné, útočníci automaticky získají přístup ke všem. Kybernetičtí kriminálníci takové útoky často provádí automaticky a zkouší, kam všude se dostanou. V případě úspěšného přihlášení se pak snaží oběť vydírat, nebo ji připraví o peníze.

Lidé by proto měli používat takzvané dvoufaktorové přihlašování a hesla zadávat prostřednictvím správce hesel.