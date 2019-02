Lounské ANO zamítlo ženě bývalého funkcionáře ČSSD Vrby žádost o členství. ‚Babiš mě tam chce,‘ oponuje

Za éry stranického šéfa Jiřího Paroubka patřili mezi přední funkcionáře ústecké ČSSD. Kvůli kriminální minulosti ze strany nejdříve odešel Karel Vrba, po výměně vedení krajské buňky ho následovala i jeho žena Blanka Vrbová. Ta se chce nyní po sedmi letech do politiky vrátit – podala si přihlášku do hnutí ANO. Vedení lounské organizace ji ale minulou neděli jednomyslně zamítlo, jak zjistil server iROZHLAS. Původní zpráva Louny 6:00 3. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blanka Vrbová na snímku s manželem Karlem Vrbou v roce 2011 | Foto: Rada Miroslav | Zdroj: ČTK

„Chtěla jsem podpořit pana Babiše, protože jsem jeho volič,“ uvedla Blanka Vrbová pro iROZHLAS.

Do hnutí hodlala podle svých slov vstoupit kvůli „sílícím mediálním tlakům“. Ještě v roce 2011 přitom byla místopředsedkyní okresní organizace ČSSD v Lounech a působila i v širším vedení strany.

Ze sociální demokracie odešla po sporech v krajské buňce. „Už jsem si tam užila dost,“ řekla nyní ke svému předchozímu angažmá Vrbová, která v té době působila i jako asistentka někdejšího senátora a exministra školství Marcela Chládka.

Bývalý politik, jenž loni kandidoval v komunálních volbách po boku bývalého hejtmana Davida Ratha, s ní ale kvůli napjaté situaci uvnitř severočeské organizace nakonec rozvázal spolupráci. Problémy se nicméně objevily už o dva roky dříve.

Násilník i černé duše

ČSSD v té době procházela v Ústeckém kraji těžkým obdobím.

Potýkala se s násilnickou minulostí místopředsedy krajské organizace Karla Vrby, odsouzeného za loupež či ublížení na zdraví, i aférou kolem podnikatele Tomáše Horáčka, jenž byl spojován s náborem černých duší na Děčínsku. Horáček je v současnosti stíhaný v kauze zmanipulovaných zdravotnických tendrů nemocnic Na Bulovce a Na Františku.

Tehdejší vedení sociálních demokratů v čele s Jiřím Paroubkem, který byl na Ústecku současně volebním lídrem, se od obou mužů distancovalo. Ze strany tak ještě před sněmovními volbami v roce 2010 odešli.

Vrba pak podle serveru Aktuálně.cz působil už jen jako Paroubkův sympatizant na předvolebních mítincích. Později se pokusil do ČSSD ještě vrátit – přijali ho mezi sebe straníci v Libčevsi.

Po kritice nového vedení kraje v souvislosti s náborem černých duší ale Vrba ohlásil odchod, spolu s ním měla organizaci opustit i drtivá část jejích členů. Přejít měli k nově vytvořené platformě LEV 21, kterou Paroubek založil po debaklu ve sněmovních volbách.

Ve stejné době skončila ve straně i Vrbová. „Vystupuji z ČSSD. Chci se věnovat další kariéře v jiné politické straně,“ prohlásila tehdy.

Nyní už je jasné, že si s odstupem několika let vybrala ANO. Pro hnutí chtěla podle svých slov pracovat hlavně na komunální úrovni. „Zatím jsem neuvažovala, že bych někam kandidovala,“ pokračovala.

Ovšem nakonec narazila. Její přihláška totiž přes lounskou organizaci hnutí ANO neprošla.

„Je to asi záležitost boje v Lounech, já jsem ale nikomu neublížila. Ale pan Babiš mě tam chce, on vítá ženy v politice,“ uvedla Vrbová s tím, že kvůli odmítnutí členství dokonce šéfovi kabinetu napsala. „Byla jsem mile překvapena, že od něho byla okamžitá reakce a že to začal řešit,“ vylíčila.

Kolektivní rozhodnutí

Premiér na dotaz serveru iROZHLAS, zda do celé věci zasáhne, nereagoval. Záležitost nechtěl komentovat ani manažer hnutí a poslanec Jan Richter. „Nevím, proč se tím zabývá iROZHLAS, já se k tomu vyjadřovat nebudu,“ řekl a položil telefon.

Proč Vrbová s přihláškou neuspěla a zda to souvisí s jejím předchozím angažmá v ČSSD, nechtěli špičky buňky hnutí ANO v Lounech komentovat. „Bylo to kolektivní rozhodnutí. Těch důvodů bylo víc,“ řekl místopředseda organizace a lounský místostarosta Milan Rychtařík.

Sdílnější nebyl ani šéf lounského ANO a poslanec Pavel Růžička, podle kterého jde o interní věc. „Oblastní předsednictvo přihlášku paní Vrbové za člena našeho hnutí projednalo a nedoporučilo její přijmutí. Důvod i jednání je neveřejné,“ napsal v SMS.