Mluvil jsem pravdu, říká státní zástupce Jirát. Soud poprvé jednal o Rathově žalobě kvůli jeho výrokům

Soud začal projednávat žalobu Davida Ratha na Krajské státní zastupitelství v Praze, která se týká mediálních výroků bývalého státního zástupce Petra Jiráta. Někdejší středočeský hejtman, který je nepravomocně odsouzen za přijímání úplatků, se dožaduje omluvy a toho, aby se instituce obdobných vyjádření zdržela. Jirát v pátek z pozice svědka prohlásil, že v rozhovoru o Rathově kauze mluvil pravdu a že vycházel z informací v trestních spisech. Praha 13:40 1. února 2019

Jirát, jenž nedávno odešel do důchodu, dozoroval první větev Rathovy korupční kauzy o manipulování veřejných zakázek ve Středočeském kraji. V rozhovoru, který poskytl Lidovým novinám po prvním z nepravomocných rozsudků, zkritizoval hostivického lékaře za obstrukce a chování v jednací síni.

Mimo jiné řekl, že Rath podle něj nikdy nenastoupí do vězení, protože pokud bude rozhodnutí o odnětí svobody pravomocné, uteče. Mluvil také o tom, že exposlanec má v zahraničních firmách schované peníze z trestné činnosti. Výši částky odhadl na stovky milionů korun.

„Nic z toho, co jsem uváděl, není nepravda. Že se to doktorovi Rathovi nelíbí, za to já nemůžu,“ podotkl v pátek Jirát při své výpovědi u Obvodního soudu pro Prahu 1.

„Vycházel jsem z důkazů, které byly ve spise. V žádném případě jsem neměl v úmyslu pana žalobce (Ratha) tím článkem poškodit. Drtivá většina toho, o čem jsem hovořil, už byla předtím publikována v tisku – novináři to slyšeli v soudní síni a doktor Rath jim pak na chodbě velmi ochotně opakoval, co říkal u soudu,“ dodal.

Rath v pátek na Jiráta vznesl řadu dotazů. Bývalý státní zástupce však u většiny z nich odkázal na to, že ohledně trestní kauzy nebyl zbaven povinnosti mlčenlivosti.

Na lékařovu otázku, proč o kauze tedy hovořil s novináři, odpověděl, že pokud státní zástupce informuje veřejnost v souladu s trestním řádem, mlčenlivosti být zproštěn nemusí.

Nestandardní chování u soudu

Jirát si stojí i za svým výrokem, že se Rath u trestního soudu choval drze a zdržoval obstrukcemi.

„V justici jsem působil 41 let a s tak nestandardním chováním jsem se nikdy nesetkal. Skutečně jsem žasnul. Předseda soudního senátu Robert Pacovský projevil z mého úhlu pohledu obrovskou trpělivost,“ poznamenal.

Rath původně žaloval přímo Jiráta, tuto žalobu však soudy zamítly s tím, že ji bývalý hejtman musí nasměrovat na Jirátova zaměstnavatele.

Krajské státní zastupitelství v Praze se nicméně domnívá, že namísto něj by mělo žalobě čelit ministerstvo spravedlnosti. Dále argumentuje tím, že informace z rozhovoru se v tisku objevily už dříve a nebyly žádnou novinkou.

S tím nesouhlasí Rathův obhájce Adam Černý, podle nějž byly i původní novinové články nepravdivé či zkreslené. „Pokud státní zástupce nepravdivou informaci zopakuje, v očích veřejnosti ji legitimizuje,“ konstatoval advokát.

Po vyslechnutí autorů rozhovoru odročila soudkyně Dagmar Stamidisová jednání na 6. května. Upozornila, že ve věci nemůže rozhodnout, dokud se jí nepodaří získat Rathův trestní spis, což může být problematické vzhledem k tomu, že případ ještě není uzavřen.

Bývalý hejtman si má za korupci odpykat 8,5 roku vězení. Má mu také propadnout 22 milionů korun. Odvolací pražský vrchní soud verdikt napoprvé zrušil, napodruhé ho zatím neprojednal. Rath je obžalovaný také ve druhé části kauzy, kterou začal minulý měsíc řešit středočeský krajský soud.