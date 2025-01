První den senátních voleb v Brně odvolilo 13,68 procenta voličů. K prokazování stačí již jen e-doklady

V doplňovacích senátních volbách v Brně přišlo v pátek k 21.00 volit 13,68 procenta z více než 90 000 oprávněných voličů. Volby se týkají jedenácti městských částí. Volební místnosti se uzavírají ve 22.00, znovu se otevřou v sobotu v 8.00. Lidé budou moci volit do 14.00. Voliči vybírají z šesti kandidátů. Nový senátor se ujme mandátu s platností do října 2026. Obsadí místo po zesnulém Romanu Krausovi (ODS). Brno 22:49 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tyto volby jsou první v republice, u kterých se mohou lidé prokázat elektronickým průkazem totožnosti | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Český statistický úřad zveřejní výsledky na webu volby.cz v sobotu odpoledne. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole přes 50 procent odevzdaných hlasů, uskuteční se za týden kolo druhé. Postoupí do něj dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Volí lidé v obvodu 60 Brno-město, do něhož spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno-sever.

Volby jsou první v republice, u kterých se mohou lidé prokázat elektronickým průkazem totožnosti, všechny volební komise jsou vybavené aplikací pro jejich čtení. Elektronický občanský průkaz v pátek v Černých Polích předložil komisi i premiér Petr Fiala (ODS).

„Mám e-doklady od momentu, kdy to začalo být možné, a čekal jsem, až je využiji. Tady jsme v praxi viděli, jak to funguje, mám z toho radost. Je to hmatatelný důkaz pro každého občana, že digitalizace se naší vládě daří,“ řekl v pátek po odevzdání hlasovacího lístku premiér.

Výsledek voleb v Brně poměry sil v Senátu významně neovlivní. Zástupci tří koaličních frakcí tvoří tři čtvrtiny členů horní komory parlamentu, jež má v plném počtu 81 senátorů. Klub ODS a TOP 09 po úmrtí Romana Krause sdružuje 29 senátorů, klub Starostů má 18 členů a klub KDU-ČSL 12.

Po případném vítězství Zdeňka Papouška který je favoritem podle kurzů sázkových kanceláří, by koaliční kluby opět sdružovaly 60 senátorů jako po loňských zářijových volbách v třetině senátních obvodů. Papoušek byl v letech 2014 až 2020 senátorem za KDU-ČSL, nyní jej navrhla ODS s podporou Spolu, STAN, Zelených a iniciativy Fakt Brno.

Opoziční ANO by si případným vítězstvím náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivínské upevnilo pozici třetí nejpočetnější frakce v Senátu. Nyní má 14 členů. Klub by mohl posílit v případě výhry také bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka, který je kandidátem Přísahy.

Její předseda Róbert Šlachta už členem klubu ANO je. Pětičlenný klub SEN 21 a Piráti na posílení po doplňovacích volbách pomýšlet nemůže. Dvě senátorky jsou nyní bez klubové příslušnosti.