Slovensko je skončený příběh. Další volby můžou být svobodné, ale už nebudou férové, míní novinář Soltész

Na podporu proevropského směřování Slovenska minulý týden demonstrovaly tisíce lidí. „Je to zoufale málo. Vidím to jako velmi slabou imunitní reakci společnosti, která už není schopna boje,“ hodnotí v pořadu Osobnost Plus novinář a spisovatel Arpád Soltész. Podle něj by na demonstrace muselo přijít ke 150 tisícům lidí, aby jejich požadavky měly reálný politický dopad. Osobnost Plus Bratislava 15:26 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Takové demonstrace si stačí vysedět v suchu a v teple, zvlášť pokud se dějí v tomto počasí. To by poradil maďarský premiér Viktor Orbán,“ míní Soltész, proč protesty premiéra Roberta Fica (Směr) aktuálně neohrožují. „Kdyby se to dělo ve všech slovenských městech, tak by to mohlo rozkolísat jeho koaliční partnery.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se slovenským novinářem Arpádem Soltészem

V takovém případě by ale Fico mohl svolat předčasné volby. Tuto možnost dokonce již připustil v souvislosti s tím, že ne všichni poslanci hlasují tak, jak by si koalice přála.

„Robert Fico říká, že jdeme do velmi zlých časů. A to mu bude nahrávat jako populistovi,“ domnívá se Soltész. „Pokud budou předčasné volby, jsem přesvědčený o tom, že budou stále formálně svobodné, ale férové už ne.“

Ficův osobní záměr

Podle novináře už demokraticky smýšlející část společnosti na Slovensku rezignovala na současný vývoj. Země se tak vydává na cestu z NATO a Evropské unie směrem do východní sféry vlivu. „Je to skončený příběh,“ zdůrazňuje a vysvětluje:

„Je to národní strategie přežití, zbabělý oportunismus. Lidé se bojí, že přijdou Rusové, a nechtějí dopadnout jako Ukrajinci v Buči. Tak se s nimi radši chtějí kamarádit.“

Právě to podle něj slibuje Slovákům Robert Fico. „Říká: Nebojte se, já jsem s Vladimirem Putinem kamarád, já vás před ním ochráním. Nic zlého vám neudělá. Možná se budete mít hůř, ale nezemřete,“ soudí.

‚Stydíme se za Fica.‘ Tisíce Slováků vyšly do ulic podpořit proevropské směřování země Číst článek

Oficiálně pak toto směřování nazývá premiér politikou na všechny světové strany s tím, že hlavním partnerem je Rusko. Naopak Ukrajinu nepokrytě označuje za nepřítele a Evropskou unii za zrádce. Na odklonu od západních institucí přitom bude Slovensko tratit nejen strategicky, ale hlavně finančně, je přesvědčený reportér.

„Robert Fico má problém s charakterem, ne s intelektem. On rozumí, kam zemí táhne. A je to výsostně jeho osobní zájem. Ví, že Rusko je lepší pro něho,“ konstatuje Soltész a dodává, že to premiér nejspíše dělá proto, že sám sebe nyní vnímá jako autoritářského vůdce velkých schopností.

„Stalo se mu všechno, čeho se bál. Ztratil moc, chtěli ho trestně stíhat, stříleli na něj, skoro ho zabili a on to všecko přežil,“ vyjmenovává. „Cítí se jako hrdina, který už překonal vše, co se mu mohlo postavit do cesty. On je ten Bohem vyvolený, který si může dělat, co chce.“

Zglajchšaltovaný bulvár

K tomu podle novináře pomáhá Ficovi mentální nastavení většiny slovenské společnosti,která dlouhodobě nevěnovala pozornost varovným znamením, ale i intenzivní tlak na média. Například bulvární média označuje za „zglajchšaltovaná“.

Temná minulost billboardového bosse Fischera. Na Slovensku figuroval u vražd a únosů Číst článek

„Nemohla být náhoda, že v den, kdy Robert Fico oznámil, že sestavil koalici, Penta sdělila, že koupila Nový Čas – nejvlivnější a zároveň poslední svobodný bulvár,“ popisuje Soltész. „A bulvár je velmi důležitý, protože dostává informace k lidem, kteří nemají čas ani kapacitu na to, aby sledovali politiku ve vysokém rozlišení.“

Tlak je vyvíjen i na komerční televizní stanice, které pro svůj provoz potřebují licenci. Mediální obraz slovenské politiky, který se k některým lidem dostává, proto může být velmi zkreslený, dodává novinář.

Může se Česká republika vydat stejnou cestou jako Slovensko? A kam se vytratila revoluční nálada spojená s událostmi po vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru výše.