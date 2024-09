‚Bude tady stánek, přijede komise. Lidé ale mají jiné starosti.‘ Starostce Kobylé pomůže s volbami stát

Jednou z nejvíce zasažených obcí při povodních v Jeseníkách se stala obec Kobylá nad Vidnavkou. Voda obec rozdělila na dvě poloviny. Rozbouřená řeka Vidnavka ves zcela zaplavila, zničila domy i silnice, o život připravila místní seniorku. Střed Kobylé nad Vidnavkou je zpustošený.

„Nemohu teď řešit volby, když potřebuji řešit jídlo, pití a vodovod. Ať se na mě zlobí, kdo chce, ať mě klidně zavřou, tohle není normální,“ řekla ve čtvrtek v poledne pro ČTK starostka obce Miroslava Rybáriková (Nová volba pro Kobylou). Krajské volby se mají konat v pátek a sobotu.

Problém byl jak s volební místností, tak se členy komise. „Z volební místnosti máme sklad, kde máme všechno zboží pro dobrovolníky, stravu, pití, naše zásoby. Členové volební komise jsou zasaženi povodní, takže pracují doma,“ popsala starostka Rybáriková pro iROZHLAS.cz.

Volební místnost na obecním úřadu v Kobylé nad Vidnavkou se proměnila na sklad s potravinami a dalším materiálem. Starostka Miroslava Rybáriková dopředu hlásila, že volby nemají jak uspořádat | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obec Kobylá nad Vidnavkou se tak stala jednou z obcí, které s organizací voleb pomůžou hasiči a ministerstvo vnitra. Ve čtvrtek odpoledne už proto byla Rybáriková klidnější.

„Volal mi člověk, který dostal na starost zařídit nám volební místnost, kterou jsme řekli, že nejsme schopni a nebudeme ji chystat. Za tím si stále stojím, fakt nejsme schopni. Zajistí veškeré volby, bude tady venku nějaký stánek, zařídí komisi i volební lístky. Všechno to nachystají,“ popsala.

‚Lidé mají jiné starosti‘

Starostka tak dostala přislíbeno, že se o nic nemusí starat. Stát by měl zajistit volební stan, členy komise i dostatek volebních lístků.

To ale podle ní neznamená, že se lidé k volebním urnám pohrnou. Například v posledních krajských volbách zde účast dosáhla 28,61 procenta, což odpovídalo 95 hlasům. V obci žije 376 stálých obyvatel.

„Myslím si, že volební účast moc nebude. Co vím, tak lidé mají spíš jiné starosti. Možná, když to udělají venku ve stánku, tak přijdou, ale když jdete k volbám, tak se slušně oblečete. A nám tady opravdu nějakých pět šest dní nejde voda. Fakt je to náročné,“ uvažovala starostka. To se změnilo ve čtvrtek v podvečer, kdy začala téct voda z kohoutků.

Některá místa jsou už autem dostupná, jiná stále zůstávají odříznutá od obce | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Povodeň obec rozdělila na několik částí, protože významně poničila silnice a mosty. Starostka se rozhodla, že nebude čekat na opravení státní silnice a sama povolala stavebníky. „Najala jsem firmu, aby to zasypali co nejdřív. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) se už dokončují práce, aby se propojila horní a dolní část obce. Děláme to na své náklady, teď přijdou faktury a budeme doufat, že se ukáže vláda a řekne: ‚Pošlete fakturu, my vám ji zaplatíme‘,“ doufá.

Obec podle ní má sice stranou uložených 2,4 milionu korun, chtěla ale začít budovat kanalizaci a tuto částku měla připravenou i na proplacení projektové dokumentace.

Vše je pokryté bahnem, většinu věci je potřeba vystěhovat z domů ven | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S volbami pomůžou hasiči

Pomoc s volbami bude potřebovat více obcí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) je ve čtvrtek odpoledne nechtěl jmenovat, přislíbil ale, že volby všude proběhnou.

„Každý starosta, který nás o to poprosí, tak tu pomoc mít bude. Když tam není volební místnost, tak tam hasiči postaví stan. Případně tam budou hasiči přítomni, budou tam mít elektrocentrálu. Jsme schopni narychlo nahradit volební komisi. Pokud tam nebude mobilní síť, bude tam satelitní spojení,“ prohlásil.

Lidé v postižených obcích se dozví informace o tom, kde mají volit, od svých starostů. Rakušan uvedl, že někde funguje obecní rozhlas, jinde budou operátoři ve spolupráci s hasiči zasílat SMS. „Kdokoliv nebude mít jistotu, tak jeho starosta bude mít informaci, jak volby proběhnou,“ poradil, na koho se mohou voliči obracet.

Ministerstvo oslovilo například Univerzitu Palackého v Olomouci, aby mu pomohla sehnat dobrovolníky do volebních komisí. Univerzita o tom ve čtvrtek informovala na sociální síti X. „Dobrovolníci z řad studujících se mohou obracet přímo na obecní úřad či starostu v postiženém místě,“ napsala.

Voda vzala vše, co jí stálo v cestě. Nejdřív most, potom kus rodinného domu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz