Trollové mi nadávali do bonzáka, smysl to ale mělo, říká autor trestního oznámení na Babiše

V sobotu to budou přesně čtyři roky, co Tomáš Kapler podal na současného premiéra Andreje Babiše (ANO) trestní oznámení v kauze Čapí hnízdo. Šlo o vůbec první podnět, jenž policisté v politicky citlivém případu obdrželi. Server iROZHLAS.cz se proto počítačového experta zeptal, zda jeho úsilí mělo smysl a co si odnesl z argumentace státních zástupců. Podle nich byla farma malou a střední firmou, na dotaci tak měla nárok. Stíhání proto stopli. Rozhovor Praha 17:48 13. září 2019

Co říkáte na to, že po čtyřech letech vyšetřování případ skončil zastavením stíhání?

Čtyři roky to budou až v sobotu (Kapler podal trestní oznámení 14. září 2015 – pozn. red.). Už jsem to trochu čekal potom, co proběhlo minulý týden (Deník N přišel s informací, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch chce stíhání zastavit – pozn. red.).

Z tohoto pohledu to tak není překvapivé. I kdyby to tak nedopadlo, nedokážu si představit, jak by posléze státní zástupce argumentoval u soudu. Takže překvapení to není, zklamání to samozřejmě je.

Můžete připomenout, proč jste v roce 2015 trestní oznámení vlastně podal?

Protože se v té době už několik měsíců v médiích řešila celá kauza. Pan Babiš tehdy několikrát ohledně vlastnictví Čapího hnízda lhal.

Nejdříve tvrdil, že farmu vlastní právníci. Pak přiznal, že majitelé byly jeho děti. V té době byl ministrem financí a před tím, když se přišlo na to, že členové vlády lžou, tak odcházeli nebo byli odejiti. V tomto případě ale ten člověk zůstal a byl dokonce pověřen řízením peněz celé země. Považoval jsem za nutné dát polici podnět, ať to šetří, protože se ukázalo, že to nešetří.

Jak jste v trestním oznámení argumentoval?

V zásadě to bylo o tom, že jsem na policii poslal e-mail s tím, že se v médiích objevily informace o tomto případu. Domníval jsem se, že mohlo jít o porušení zákona. Vyjmenoval jsem konkrétní paragrafy. A to bylo v zásadě celé.

Zabýval jste se i tou otázkou, zda skutečně šlo – nebo nešlo – o malý a střední podnik? Dotknul jste se možného propojení s Agrofertem?

To jsem přímo neřešil. Vycházel jsem z médií, kde se tohle přesně už několik měsíců řešilo. Policisté z toho mohli vyjít, proto jsem na to odkazoval. Já nejsem vyšetřovatel. Důvěřoval jsem policii, která je tady od toho a má k tomu i nástroje, aby takové věci šetřila.

Důvěra v justici

Kontaktovala vás v průběhu vyšetřování policie? Byl jste podávat vysvětlení?

Myslím, že jen volali. Řekl jsem jim, že všechno, co vím, mám z médií, a ať kontaktují s otázkami novináře.

Zmínil jste, že jste měl důvěru v policii, že vše vyšetří. Změnil se teď váš postoj?

Říkal jsem, že mám důvěru v policii a v soudy. Na státní zastupitelství jsem nějak zapomněl. Za mě policie – alespoň tak to vnímám – odvedla skvělou práci. K soudu se to ale bohužel nedostalo. To je pro mě velké zklamání a hlavně problém v tom, že pakliže existuje nějaká pochybnost, že šlo nebo nešlo o trestný čin, tak by to neměl být státní zástupce, kdo to rozhoduje.

Od toho jsou soudy, kde by mohly navíc zaznít argumenty obou stran. Ted tu máme rozhodnutí, o kterém veřejnost vůbec neví, jak se k němu došlo. Nemůže ho zkontrolovat, přečíst si ho. Takže veřejnost nemůže mít důvěru v něco, co probíhá mimo její vědomí.

Četl jste stanovisko vedoucího městského státního zástupce Martina Erazíma? Co jste si z něho odnesl?

Argumentace mi není vůbec jasná. Zákony, které definují malé a střední podniky, včetně tedy rozhodnutí Evropské komise, tady byly několik let před tím, než farma žádala o dotaci. Z pohledu lidí, kteří se alespoň podle mého názoru dopouštěli podvodu, se jednalo o vědomé obcházení zákona. Dokážu si představit, že by vyvinili úředníky, kterým bylo zastřeno, že se nejednalo o malý a střední podnik. Ale že vyvinili ty, kteří vědomě za účelem toho, aby nás okradli o peníze… To si nedokážu vysvětlit.

Kauza Čapí hnízdo Městské státní zastupitelství v Praze po téměř čtyřech letech vyšetřování zastavilo stíhání všech aktérů v kauze Čapí hnízdo. Premiér Andrej Babiš (ANO) v případu čelil obvinění z údajného dotačního podvodu. Vedoucí městský státní zástupce Martin Erazím zdůvodnil rozhodnutí tím, že společnost Farma Čapí hnízdo splnila podmínky malého a středního podniku a na podporu z unijních peněz měla nárok.

Babiš zopakoval, že od počátku tvrdil, že je nevinný. Podobně hovořil také šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně v kauze také stíhán. Jeho stíhání ale skončilo již v květnu.

Rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo ale není definitivní. Zasáhnout může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který rozhodnutí může zrušit, nebo potvrdit. Čas na to bude mít tři měsíce. Případ také nyní posoudí Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Uvítal byste tedy ze strany státních zástupců podrobné vysvětlení, proč se tak rozhodli?

Ano, určitě. Hlavně bych uvítal, aby nechali rozhodnout soud.

Mělo tedy vaše trestní oznámení vůbec smysl? Jak to zpětně vnímáte?

Určitě ano. Už jenom proto, že se o to začali zajímat. Že se začali zajímat o to, že tady máme problémy a neváhají protestovat. Další pozitivum je, že se na mně obrátili lidi, které jsem nějakým způsobem inspiroval a sami, když narazili na problém, chtěli podat trestní oznámení. Takže na společnost to určitě mělo pozitivní vliv, byť výsledek je negativní.

Setkal jste se i s negativní odezvou?

Bylo několik trollů, kteří mi přes facebook nadávali, že jsem bonzák. Když jsem se jich zeptal, jestli by sami chtěli, kdyby je někdo okradl, aby se ten pachatel nahlásil, tak už mlčeli, protože na to neměli argument.

Policie málokdy začne sama od sebe šetřit. Potřebujeme, aby někdo trestný čin oznámil. Dost lidí taky vyjádřilo obavu o můj život, hlavně z řad mé rodiny a kamarádů, což ukazuje na takové divné vnímání toho, kam naše republika směřuje.

Vy sám jste se někdy bál o život?

Ne, nebál. Snad ne naivně. Doufám, že ještě nežijeme v Rusku.

Byl jste se někdy na Čapím hnízdě osobně podívat?

Párkrát jsem jel okolo, ale nikdy mě to nelákalo. Je to soukromá rezidence pana Babiše, kde udělal výběh pro kozy. Nevím, proč bych tam měl jezdit.