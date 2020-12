Soud poslal Čecha za terorismus na 15 let vězení. Na Donbasu bojoval po boku proruských separatistů

Pětačtyřicetiletý Čech, který byl obžalován ze zapojení do konfliktu na Ukrajině v řadách separatistů, má jít na 15 let za mříže. Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jenž muže odsoudil za teroristický čin, je pravomocný. Odsouzený ale do vězení nenastoupí, podle policie s největší stále pobývá na Donbasu, během procesu tak byl veden jako uprchlý. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí protimafiánské centrály Jaroslav Ibehej.

