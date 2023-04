Místo guláše chilli con carne, místo krabice jen pytlík. Česká armáda zmodernizovala jídlo pro vojáky

Guláš nebo roštěnou s rýží nahradí v potravinových balíčcích, které fasují čeští vojáci, například chilli con carne nebo boloňské ragú.

A změní se i balení samotné. To původní, ve kterém bylo jídlo na celý den a které se zavedlo v 90. letech, nahradí menší balíčky.

„Ta původní verze je stará záležitost. Vypadá to jako krabice od bot, ale to už začíná být minulostí. Nová BDP už se fasují, skládají se z více menších balíčků, je to rozdělené na snídani, oběd a večeři,“ popisuje pro Český rozhlas rotmistryně Markéta Neradová z vojenské posádky v Rakovníku.

Papírové boxy a konzervy také nahrazují pevné pytlíky. Díky tomu se jídlo lépe skládá do batohu a zůstává po něm méně odpadu.

„Když si člověk sedne a rozbalí tu krabici, igelitový obal a zvlášť konzervy, tak už má nastřádanou pěknou hromádku odpadů. Nic tam ale nesmí nechat, všechno musí vzít s sebou,“ vysvětluje Neradová.

Na složení nových bojových dávek potravin se podíleli i výživoví poradci. Jedna dávka přinese vojákovi až 14 tisíc kilojoulů, to je zhruba o třetinu víc, než je doporučený denní příjem energie dospělého muže.

Ohřívání bez ohně

Při vývoji se Češi inspirovali u americké armády a dalších armád zemí Severoatlantické aliance.

„Nemá smysl znovu vynalézat kolo. Tohle velká část armád NATO vyřešila dávno před námi, my jsme se inspirovali tím nejlepším, co jsme dokázali najít,“ říká mluvčí generálního štábu plukovník Ivo Zelinka, bývalý výsadkář z Chrudimi.

Ten také upozorňuje na další novinku, kterou česká armáda zavádí – bezplamenné ohřívače, které výrazně usnadňují ohřívání stravy v polních podmínkách.

Jde o speciální sáček, do kterého se vloží pytlík s jídlem, přidá se trocha vody a za malou chvíli je pokrm díky chemické reakci ohřátý.

Dříve vojáci používali plynové ohřívače – anebo alespoň motory svých aut, která ale nebyla vždy k dispozici.

„Ta hliníková vanička, ve které bylo hlavní jídlo, se dala položit na blok motoru. My jako výsadkáři jsme ale typicky žádné vozidlo neměli, takže to úplně nešlo, takže jsem to jedl studené,“ popisuje Zelinka a dodává:

„Ve většině prostředí to není problém, dá se na to zvyknout, ale třeba v nějakém arktickém prostředí to zmrzne na kost a je to velmi problematické.“

Humanitární pomoc

Bojové dávky potravin jsou určené také civilistům v krizových situacích. Proto recepty respektují i kulturní zvyklosti.

„Jsou tam balíčky, které jsou vegetariánské nebo veganské. Balíčky se můžou využívat i v rámci mimořádných událostí buď na našem území, nebo v případě humanitární pomoci někde v zahraničí. V některých zemích nejedí třeba vepřové nebo hovězí maso, takže i na to bylo myšleno,“ vysvětluje rotmistryně Markéta Neradová.

Ročně česká armáda spotřebuje zhruba 20 tisíc dávek bojových potravin, jedna dávka vychází na 200 až 300 korun.