Česko míří k nákupu tanků Leopard 2A8. Za 77 strojů by ministerstvo obrany mohlo zaplatit asi 60 miliard

Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila vláda Černochovou loni v květnu. „Projekt na pořízení hlavních bojových tanků Leopard 2A8 se nám podařilo posunout a měli bychom někdy v následujících týdnech dát schválit na vládu takzvanou dohodu o přistoupení ke společnému pořízení tanků,“ uvedla.

Dohoda by podle ní mohla být podepsána do začátku vládních prázdnin, které bývají v polovině léta.

Tím by se měl písemně stvrdit zájem České republiky připojit se k tendru. „Ještě nejde o samotné uzavření smlouvy, tu bychom chtěli uzavřít někdy do konce roku 2024,“ poznamenala.

Pokud bude vláda s dohodou souhlasit, vytvoří to podle ministryně prostor pro to, aby mělo Česko co největší možný podíl na budoucí průmyslové spolupráci.

Cena za tanky by měla být podle ministryně podobná jako u 264 kusů bojových vozidel CV90, za které Česko zaplatí 59,7 miliardy korun. „Když řeknu, že by to měla být plus minus podobná cena jako u bojových vozidel pěchoty, tak si myslím, že se nebudu mýlit,“ řekla.

Náklady by měly zahrnovat jak předpokládané výdaje na pořízení tanků, tak inflační kurzové rezervy.

Německá nabídka

Německo v posledních dvou letech darovalo Česku za pomoc Ukrajině 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Letos v únoru Černochová vládu informovala o možnosti dalšího daru ve stejném obsahu.

Německo také České republiky nabídlo možnost nákupu dalších 14 tanků Leopard 2A4 a jednoho vyprošťovacího vozidla, celkem by tak Česko mělo 42 tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací vozidla.

„V budoucnu by naši vojáci měli mít 77 (tanků) 2A8 těch nových a 45 (tanků) 2A4,“ řekla ministryně. Česko by tak mělo mít celkem 122 tanků včetně vyprošťovacích vozidel. Hlavní bojové tanky tvoří společně s bojovými vozidly pěchoty těžkou brigádu.

Česká republika se dříve zavázala NATO, že bude mít těžkou brigádu k dispozici do roku 2026, závazek ale nestihne splnit.