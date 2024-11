Česko pokryje ve středu sníh. Napadne maximálně poprašek, udrží se pouze na horách

V Česku by mělo ve středu sněžit. První vločky mohou spadnout i ve středních polohách, a to zejména v Čechách. V nejníže položených oblastech bude pršet, případně se tam vyskytnou mrznoucí srážky. Na síti X o tom v úterý informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 20:17 12. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úhrny budou minimální, napadne maximálně poprašek (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Srážky budou postupovat pozvolna od severu už od brzkého rána a během dne se budou přesouvat i do jižnějších částí Česka. Hranice sněžení bude kolem 500 metrů nad mořem. Na krajním severu a severozápadě Čech ale může slabě sněžit ráno i v nižších polohách.

Úhrny budou minimální, napadne maximálně poprašek. „Sníh se navíc kromě hor neudrží, protože zem je stále poměrně teplá. Jedná se tedy hlavně o zajímavost,“ uvedli meteorologové.

❄️Zítra se dočkáme ve středních polohách prvních sněhových vloček. Srážky budou postupovat pozvolna od severu už od brzkých ranních hodin a během dne se budou přesouvat i do jižnějších částí území. Měly by se vyskytovat zejména v Čechách.



Hranice sněžení bude v průběhu dne…
— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 12, 2024

Srážkově ještě bohatší počasí by mělo do Česka dorazit v příštím týdnu. „Z Atlantiku by měly proudit během týdne prohlubující se tlakové níže, které budou přinášet srážky - v chladnějších sektorech tlakových níží to může být i výraznější sněžení - minimálně na horách. Přechodně bude i poměrně větrno,“ sdělil ČHMÚ.

Meteorologové ale upozornili na to, že načasování přechodu jednotlivých tlakových níží a front je pro příští týden zatím zatíženo obrovskou nejistotou, takže nelze přesně říct nic bližšího. „Změna ze stabilního inverzního počasí právě v dynamické západní proudění je ale v tuto chvíli už velmi pravděpodobná. Situaci budeme upřesňovat,“ dodali.