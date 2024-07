Cestující asi nemají nárok na finanční kompenzace kvůli výpadku IT systémů. Žádosti by ale měli podat

Pražské letiště od rána hlásilo desítky zpožděných letů, které měly problémy s odbavováním. Příčinou se stal celosvětový výpadek IT systémů společnosti Windows. Experti se zatím neshodují, zda cestující v tomto případě nemají nárok na finanční kompenzace, jak v jiných případech zaručuje směrnice Evropské unie. I tak by ale měli žádost raději podat. Praha 18:58 19. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výpadek poznamenal flotilu společnosti Ryanair, která je k systému připojená | Zdroj: Ryanair

Celosvětový výpadek systémů Windows, který způsobila aktualizace kyberbezpečnostní společnosti CrowdStrike, ovlivnil i letový provoz na území Česka.

Nejvíce zasáhl aerolinky využívající odbavovací systém GoNow, tedy Eurowings, Flynas, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling a Wizz Air. „Odbavování probíhá i nadále manuálně nebo prostřednictvím náhradních odbavovacích systémů,“ hlásilo Letiště Praha v pátek odpoledne.

Letadla tak nabírala v lepším případě zpoždění. „Nějaké lety byly zrušeny i z důvodu problémů na jejich mateřských letištích. Nyní byl zrušen odlet z New Yorku společnosti Delta Airlines. Zpoždění byla v průměru dvě hodiny,“ řekla mluvčí letiště Eva Krejčí serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Největší zpoždění tak nabral let aerolinky Wizz Air do Neapole a to 5 hodin. „Byla to kombinace několika věcí. Jednak bylo v Neapoli nepříznivé počasí, takže vyčkávali, poté byl zase přetížený letový provoz,“ vysvětlila.

Bez nároku na odškodnění?

Na finanční kompenzace podle evropské směrnice mají cestující právo, pouze pokud zpoždění či zrušení nebylo způsobeno mimořádnými okolnostmi.

„Z veřejně dostupných informací však v tuto chvíli nejsme schopni vyhodnotit, zda výpadkem postižení letečtí dopravci mohli přijmout opatření, která by podobným výpadkům zabránila, tedy nelze jednoznačně učinit závěr o jejich povinnosti hradit finanční kompenzaci dle evropského nařízení, které nároky cestujících v letecké dopravě upravuje,“ odpověděl na dotaz Jan Šůra, vedoucího právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Jasněji pak mají ve společnosti Click2Claim, která se na odškodňování specializuje. Nárok cestujícím kvůli zpoždění způsobeným výpadkem systému podle nich nevznikl. „Výpadek je mimořádnou okolností. Podobná situace nastala už dříve ve Velké Británie, takže nějaké judikáty byly vydány. Nárok na kompenzaci tedy cestujícím nevzniká,“ uvedl František Herynk.

Cestující ale podle něj mají nárok na proplacení občerstvení v případě zpoždění delšího dvě hodiny, nebo spojených nákladů, například hotelů, při delším zpoždění nebo zrušení letu.

Jeden z cestujících, kterému zrušila aerolinka Wizz Air let, byl i Michal. „Odeslali nám informace o tom, že máme zajištěné ubytování. Přijeli jsme tam, ale to mělo 15 pokojů a objednaných bylo 30. Takže my jsme se na ten hotel nedostali,“ popsal Radiožurnálu s tím, že čekají na to, zda dostanou od společnosti voucher na jiné ubytování.

Žádost radši podejte

Právník společnosti dTest Šůra i tak ale doporučuje, aby se cestující s žádostí o kompenzaci na aerolinku obrátili. Ta totiž podle něj musí prokázat, že existuje příčina mezi zpožděním a právě mimořádnou událostí v podobě výpadku systému a že zpoždění nebo zrušení letu nemohla společnost zabránit, i kdyby přijala všechna přiměřená opatření.

„Právě na dopravcích leží povinnost zmíněné skutečnosti dokázat. Nároky se uplatňují u konkrétního dopravce, s nímž spotřebitelé uzavřeli smlouvu - u něhož zakoupili letenku. Není-li spotřebitel spokojen s tím, jakým způsobem byl jeho požadavek ze strany dopravce vyřízen, může se obrátit na příslušný orgán. V České republice je jím Úřad pro civilní letectví,“ uvedl.

Rozsáhlý výpadek systémů, který zpožďuje lety, se vedle Evropy týká i dalších zemí. Problémy hlásí Jihoafrická republika, Indie nebo Austrálie. Podle agentury Reuters jsou potíže součástí globálního IT výpadku. Celosvětově zatím bylo zrušeno kolem tisíce letů, číslo ale poroste.

Finanční kompenzace Při zpoždění delším než tři hodiny při přistání a otevření dvěří letadla mohou cestující požadovat dle směrnice Evropské unie finanční kompenzaci. Ta vzniká v případě, že letadlo se nezpozdilo vlivem mimořádné události (špatné počasí, střet s ptákem, stávka zaměstnanců letiště nebo válečné a politické nepokoje a další). Výše kompenzace se poté počítá podle vzdálenosti letu: 250 EUR u letů ve vzdálenosti do 1 500 km

400 EUR u letů ve vzdálenosti od 1 500 km do 3 500 km

600 EUR u letů ve vzdálenosti nad 3 500 km