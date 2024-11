Chybí lidé, přibývá byrokracie. Policisté zahájili protesty ukládáním menšího počtu pokut

Někteří policisté od pondělka neukládají tolik pokut. Kde to půjde, budou až do pátku přestupky řešit jen domluvou. Je to jejich protest, kterým chtějí upozornit na nízké platy, zbytečné papírování a nedostatek policistů u sboru. Ze zákona totiž nesmí stávkovat. Praha 9:17 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní sbor je podle odborů v nejhorším stavu za posledních 20 let (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

Řešení domluvou se má týkat hlavně drobnějších přestupků, vysvětlil pro Český rozhlas organizátor protestu a místopředseda bezpečnostních odborů Martin Červenka.

„Pokud nám to zákon dovolí a budou splněny všechny zákonné podmínky, vyřešíme věc domluvou a pokusíme se lidem vysvětlit, v jakém stavu je policie,“ řekl.

Odboráři chtějí kvůli problémům policie pracovní skupinu. ‚Je to výborný nápad,‘ souhlasí Rakušan Číst článek

Stávkovat policisté ze zákona nesmí. Hlídky nebudou podle Martina Červenky taky k některým událostem na protest tolik spěchat. Lidé si zkrátka na policisty počkají tento týden déle. To ale neplatí v případech, kdy bude někdo v nebezpečí.

‚Nešťastná forma protestu‘

Protest má prý podporu napříč Českem, podle Červenky se do něj zapojí většina policistů. Český rozhlas se tuto informaci snažil ověřit u krajských ředitelství policie, ta ale buď odkázala na policejní prezidium, nebo vzkázala, že počty protestujících nesledují. Šéf sboru Martin Vondrášek před časem řekl, že tato forma protestu podle něj není šťastná.

„Jakákoliv forma protestu musí být v souladu se zákonem. Policista, který je ve službě, by měl být iniciativní a neměl by přehlížet protiprávní jednání a měl by kromě jiného odhalovat trestné činy a přestupky. A podle toho by měl zvolit adekvátní sankci nebo adekvátní postup,“ uvedl.

6:26 Policie nebude začátkem listopadu dávat pokuty. ‚Je to upozornění, že policisté jsou zatíženi,‘ říká odborář Číst článek

„A já prostě nemůžu připustit, že budeme všechny přestupky řešit stejně, protože to je v rozporu se zákonem. Tohle já nepovažuji za šťastnou formu,“ dodal Vondrášek.

Podobně reagovalo i policejní prezidium. Na sociální síti X napsalo, že vedoucí mají zajistit, aby nikdo nepřehlížel nezákonné jednání, nebo aby se někdo kvůli prodlení nedostal do ohrožení.

Další protest odborů

Protest policistů má trvat do pátku. Policejní sbor je podle odborů v nejhorším stavu za posledních 20 let. Lidé chybí, zato byrokracie přibývá. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ve vysílání Radiožurnálu minulý týden přislíbil pracovní skupinu, která by hledala cesty, jak policistům ulevit.

„Je mnoho i digitalizačních projektů, kde některé agendy můžeme označit za zbytné. S panem policejním prezidentem asi nemáme žádný problém s tou pracovní skupinou. Pan policejní prezident se určitě daným policistům, kteří to požadují, ozve,“ řekl.

Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou přidáno 1500 korun, oznámil Rakušan. Odbory požadují více Číst článek

Podle ministra si mají příslušníci polepšit od ledna o 1500 korun, a prý mají zaručený růst platů o pět procent i pro roky 2026 a 2027.

Odbory ale žádají aspoň o 2200 korun navíc pro každého příslušníka. Odboráři kvůli tomu chystají další protest. Unie bezpečnostních složek vyzvala policisty, hasiče nebo celníky, aby na konci listopadu přišli před budovu ministerstva vnitra na pražskou Letnou. A složili k tomu rapovou hudební pozvánku.

Odbory žádají lepší pracovní a platové podmínky pro policisty, strážníky nebo pro příslušníky Vězeňské služby.