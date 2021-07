Organizace Člověk v tísni shání řemeslníky, kteří by pomohli v moravských obcích poničených tornádem

Tesaři, pokrývači a zedníci začínají být v jihomoravských obcích poničených tornádem čím dál víc žádaní. Jenže řemeslníků je nedostatek. Práci mají často domluvenou i na měsíce dopředu. Ty, kteří přijížděli do oblasti v prvních dnech nezištně pomoci, začal v Mikulčicích na Hodonínsku koordinovat Libor Baláček. V dalších týdnech chystá spolu s Člověkem v tísni jejich spolupráci napříč všemi postiženými obcemi. Mikulčice 17:46 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid, opravy a demolice v obci Mikulčice poničené tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po několika dnech a stovkách telefonátů už Libor Baláček ztrácí hlas. Do Mikulčic přijel bezprostředně po katastrofě na pomoc kamarádovi. Postupně se práce na jednom domě přesunula na další a dnes už koordinuje řemeslnické práce po celé obci.

„To, co jsme tu dělali do teďka, byla amatérská pankáčská forma, která se v době největšího chaosu ukázala, že je nejpraktičtější, protože byla flexibilní. Ale ta skončila v momentě, kdy z úterka, ze svátku, se to přehouplo do středy, do pracovního dne. Možná se atmosféra vrátí ještě tenhle víkend,“ říká Baláček.

Dobrovolník se spojil s Člověkem v tísni a do oblasti chce řemeslníky nalákat. „Ne teď, ale určitě budeme oslovovat v nejbližších týdnech celou Českou republiku a pravděpodobně i Slovenskou republiku,“ popisuje Baláček.

Terénní pracovníci Člověka v tísni obešli v Mikulčicích, Lužicích a Hodoníně všechny zasažené obyvatele, aby objektivně zhodnotili potřeby a pomoc rozdělovali férově a efektivně.

„Roztáhli jsme pak žaluzie a všechny domy naproti byly stejně šedé, bylo zataženo, nikdo neměl okna, nikdo neměl střechy. Všechny domy byly vysklené a už tu nebyly stromy,” popisuje Michaela.



„První měřítko pro nás bude to, že dům je třeba pod plachtami a nic víc se na něm neudělalo,“ popisuje koordinátor pomoci SOS Morava Václav Kučera.

K zaplacení práce řemeslníkům pomohou lidem peníze ze státních dotací nebo dobročinných sbírek. Bližší informace bude pro řemeslníky Člověk v tísni zveřejňovat postupně na svých webových stránkách.