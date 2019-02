Komunisté při kritice Petříčka ztrácejí nervy. Svůj hlas mu na sjezdu ČSSD rád dám, říká Netolický

Už v pátek 1. března se v Hradci Králové rozhodne o budoucím vedení a směřování ČSSD. Proč se člen politického grémia strany a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický rozhodl nekumulovat funkce a nekandidovat? V Interview Plus prozradil, proč by se Petříček a Maláčová měli dostat do vedení, anebo proč ho tak zklamal Jiří Zimola. Interview Plus Praha 16:37 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Na předsedu ČSSD zatím kandiduje pouze současný stranický šéf a vicepremiér Jan Hamáček. O funkci prvního místopředsedy usiluje Roman Onderka a do vedení směřují i nové tváře – ministři Jana Maláčová a Tomáš Petříček. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický prý nad svou politickou účastí v grémiu strany velmi přemýšlel, protože nominaci dostal hned od dvou krajů.

‚Kandidovat už nebudu‘

„Přes Vánoce se mi rozležely priority. Každý politik by měl vědět, čeho chce dosáhnout, a občas je třeba dát šanci jiným,“ přiznal. Chce se tak soustředit hlavně na práci hejtmana a také se blíží krajské volby. „Plnění té politické funkce mne časově velmi zatěžuje a nerad bych práci v kraji podceňoval. Principiálně jsem proti kumulaci funkcí, přestože teď mám i já dvě. Ale dost rozdílné: veřejnou a politickou,“ vysvětluje.

Hejtman by byl rád, kdyby se obě výrazné tváře vlády (Petříček a Maláčová) do vedení ČSSD dostaly a taky jim svůj hlas určitě dá. „Tomáše Petříčka znám velmi dlouho, ještě jako mladého sociálního demokrata. Vždy to byl inteligentní, velmi pracovitý a jazykově nadaný muž. Vždy byl normální, a to je i v politice důležité.“

Petříčkovy názory jsou prý v souladu ze zahraniční politikou České republiky, Evropské unie a NATO. Netolický se ale docela podivuje, jak velké emoce vzbuzuje u KSČM.

„Slyšel jsem nedávno velmi emotivní vystupování předsedy komunistů Vojtěcha Filipa. Z mého pohledu v poslední době dost ztrácí nervy. Musel jsem se usmát, jak silné emoce vnáší do diskuze o Petříčkovi a ujíždějí mu nervy. Vlastně ani nevím proč,“ komentuje Netolický.

Komunisté prý ministra zahraničí kritizovali už první týden ve funkci. „To mi přijde už za hranou jakékoli politické kultury. Vláda přece už od počátku garantuje, že je proevropská a bude plnit spojenecké závazky. Jestli se jim to nelíbí, je to jejich problém… Mně se taky nelíbí, že předsedou KSČM je Vojtěch Filip, ale to, že je jejich předsedou, taky musím skousnout.“

Klid na práci

Co pak Netolický říká na docela krátké působení Jiřího Zimoly ve vedení strany? „Po jeho odchodu je klid na práci,“ konstatuje.

Do té doby prý měli pocit, že se o jeho názorech strana dozvídá ne na grémiu, ale z médií. „Proč nám to ale Jirka neřekl na grémiu? Možná, že to bylo tím, že tam moc nedocházel, a tak to vzkazoval na dálku. Už jsme si to vyříkali a po jeho odchodu je klid na práci.“

Nový tandem Hamáček−Onderka (bývalý primátor Brna) prý funguje výrazně líp. „Nezaznamenal jsem nějaké dramatické vystoupení jednoho proti druhému, tedy že by se vůči sobě nějak vymezovali… Dřív tady bylo vidět určité napětí a atmosféra je dnes taková, jaká má být.“

Tím prý ale nijak nepopírá právo na názor platformy Zachraňme ČSSD. „Podstatné je, že se stranou komunikují a Zimolova pozice se i tam po jeho odchodu z vedení oslabila. Teď spolu komunikujeme. Politika přece je o diskuzi a tím si vytváříte názor a nacházíte cesty. Naším úkolem je ale hlavně zastavit spekulace o rozdělení ČSSD a začít spolu zas pracovat,“ myslí si Netolický.

V ČSSD prý rozhodně neplatí, že jediný vůdce má vždy pravdu a ostatní mají mlčet. „O to se možná snaží jedno významné hnutí v ČR. Takto to být nemá, protože názor se vytváří v kolektivu… Ani jako hejtman nevystupuji jako nějaký diktátor, ale jako rovný mezi rovnými. To je standardní ve všech politických stranách. Respektive, tak by to standardní být mělo.“

Netolický pak svým způsobem obdivuje předsedu Hamáčka a tvrdí, že komunikace uvnitř menšinové koaliční vlády se velmi zlepšila.

„Hamáček má schopnost s Andrejem Babišem (ANO) vycházet. Babiš Hamáčkovi naslouchá a naopak… Jsou partneři a fungují tak, jak bych to já jako emotivní člověk nesvedl… To je ostatně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl takto upozadit,“ dodává hejtman Pardubického kraje.