Den přijímacích zkoušek. ‚Letos nebude proklínaná šestnáctá úloha,‘ potvrdil ředitel Cermatu

V pátek v 8.30 dostali testy z matematiky žáci na přijímacích zkouškách na střední školy, po ní následoval český jazyk a literatura. Jednotnou zkoušku píšou jako první deváťáci, kteří se hlásí na maturitní studium, poté zájemci o nadstavbové obory. „Snažíme se, aby formulace otázek byly co nejjasnější a neměly dvojí výklad," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Rozhovor Praha 9:29 12. dubna 2024

Cermat vytváří jednotlivé otázky a úlohy v testech. Jakých kritérií se držíte a kdo o otázkách rozhoduje?

O otázkách nebo úlohách rozhodují naši zaměstnanci z oddělení matematiky a oddělení českého jazyka. U maturit to potom jsou ještě další zaměstnanci, kteří jsou zaměřeni na jazyky. U otázek je klíčové, aby dokázaly nějakým způsobem rozlišit. Nemůžeme do testů dát sebehezčí příklad, pokud ho spočítají všichni nebo ho nespočítá nikdo.

Měníte zadání, protože každý rok se najde někdo, kdo něčemu nerozumí, nějaké formulaci nebo postupům?

Snažíme se, aby formulace byly co nejjasnější a neměly dvojí výklad. V případě, že by se našlo, že dvojí výklad byť jen hypoteticky existuje, tak se uznávají správné odpovědi z obou pohledů. Nikdy se nejde cestou, že se dítě poškodí.

Snažíme se je dělat předvídatelně. Zadání pro testy se nemění. Máme pořád testovat stejné znalosti, stejné schopnosti, stejné kompetence, takže ty testy si jsou hodně podobné.

Letos máme jedinou změnu, která zajímá uchazeče, a to je ta, že v testech devátých tříd z matematiky letos nebude velmi často proklínaná šestnáctá úloha, kterou nikdo nespočítá, ale letošní šestnáctka bude patřit mezi řekněme běžnější úlohy a nemusí se jich uchazeči bát jenom proto, že je to pod číslem šestnáct.

Toto ale neplatí pro víceletá gymnázia, tam bude klasická těžká šestnáctka a jako bývala vždy.

Dá se obecně říct, že v průběhu let ty úlohy v testech jsou obecně jednodušší nebo složitější?

Snažíme se, aby výsledky testů byly meziročně srovnatelné. Když se podíváme na výsledky, tak matematika se většinou trošku zhoršuje. Čeština se drží.

Těžko se odhaduje, jestli je bod dva na 50, kde to se to pohybuje nahoru a dolů, způsobený obtížnosti testu, která může být trošku jiná, protože je to jiný test, anebo jestli je to znalostmi ročníku, který přišel k přijímačkám.

Děláme moc malé pilotáže, abychom dokázali toto přesně spočítat. I když na pilotážích si ověříme, že úloha má mít úspěšnost třeba 50 procent, ze které se potom počítá obtížnost testu, aby byla srovnatelná s minulým rokem, tak potom realita se v některých případech trošičku posune a skutečná úspěšnost úlohy může být třeba 35 nebo 65 procent.

Ve většině případů se trefujeme do pilotáží, ale čas od času některá úloha se takto překvapivě pro všechny posune a potom se zkoumá, proč byli uchazeči úspěšnější nebo méně úspěšní než ta než ty dvě stovky dětí, které nám pilotovaly úlohu předtím, než jsme ji zařadili do testu.

Oproti loňsku tam jsou i nějaké změny. Zmíním tu, že když někdo napíše přijímačky na výbornou a přijali by ho všechny školy, na které se hlásí, tak on si sám nakonec nemůže vybrat. Proč tomu tak je?

Je to přesně proto, aby se nedělo to, co se dělo před rokem, kdy polovina národa se nedostala vyhlášením výsledků na žádnou školu a druhá polovina národa se dostala na obě školy.

Potom se čekalo čtrnáct dní na to, až se polovina rodičů nebo uchazečů rozmyslí, na kterou školu půjde jejich dítě. Teprve potom se uvolňovala místa na pro druhou polovinu, co byla v panice, že se nikam nedostala, psala odvolání a podávala přihlášky na druhá kola.

Abychom toto dokázali odstranit, zavedli jsme systém prioritizace a jednoznačného rozhodování, na jakou školu dítě půjde a „umístíme“ ho na tu nejvíce prioritní školu ze seznamu škol na přihlášce, na kterou se ještě dostalo. Pokud se dostane podle starého systému na všechny tři školy, umístíme ho na tu první školu, kam chce nejvíc.

Na dalších dvou školách tak neblokujeme místa, ale umístíme tam automaticky jiné uchazeče, kteří by se jinak dostali do nekonečného kolečka odvolání a podávání dvaceti přihlášek na druhé kolo.

Zároveň s tím jsme omezili počet přihlášek ve druhém kole také na tři, takže už nebudou rodiče obíhat dvacet škol a shánět, kde mají volno ve druhém kole, aby tam podali přihlášku.

Nejdůležitější pro rodiče je, že v systému DiPSy přibude kompletní přehled všech škol, které vypisují volnou kapacitu do druhého kola. Bude to tam v jeden okamžik a mezi 1. a 24. květnem budou moci rodiče podat přihlášky do druhého kola s tím, že nemusí nikde nic hledat a mají kompletní přehled všech škol.

Žádná škola, co nebude vypsaná, tak druhé kolo nevypíše. Takové školy budou moci vypisovat až třetí kolo na začátku prázdnin.