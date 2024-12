Kostel v Dolních Věstonicích odkryl své tajemství. Restaurátoři odhalují rozsáhlou barokní výmalbu

Zásadní příspěvek do dosavadních dějin umění raného baroka na Moravě – tak označují památkáři nález rozsáhlé umělecké výmalby stěn a klenby kostela sv. Michaela Archanděla v Dolních Věstonicích. Výjimečná je nejen svojí rozlohou, ale také námětem. Její objev se dostal do nejužší nominace v letošním ročníku soutěže Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Dolní Věstonice 11:24 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restaurátoři odhalili v kostele Dolních Věstonicích rozsáhlou uměleckou výmalbu stěn a klenby | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„Postupným naťukáváním povrchu uvolňuji sekundární vrstvy, které potřebuji, aby tam nebyly. Když něco nejde oklepnout kladívkem, tak musí přijít na řadu špička skalpelu,“ přibližuje pro Český rozhlas Brno restaurátor Radomír Surma.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dolní Věstonice jsou známé jako místo nálezu pravěké sošky Věstonické venuše. Restaurátoři tam ale právě odkrývají další unikát: rozsáhlou barokní výmalbu v kostele

Pracuje převážně na lešení, klenba kostela je osm metrů nad zemí. Část lešení je pojízdná, aby se dala snadno posouvat. „Jsme přímo pod žebrovou klenbou, která je pozdně gotická,“ ukazuje restaurátor.

Nově objevená výmalba je ale barokní. Byla ukrytá pod několika novějšími vrstvami a odhalil ji až důkladný průzkum.

„Teprve když se postavilo lešení, tak pan Surma zjistil, že je vymalovaný celý strop. Měli jsme velkou radost, byli jsme z toho úplně rozechvělí. Jsme rádi, že jsme to objevili,“ pochvaluje si stavební technička brněnského biskupství Hana Tomková.

Povrchová plocha maleb je asi 540 metrů čtverečních. „Je to skutečně obří, malby se nacházejí všude. Všude můžete vidět v nějaké sondě nějaký zbytek barev.“

Restaurátoři odhalili v kostele Dolních Věstonicích rozsáhlou uměleckou výmalbu stěn a klenby | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Unikátní je podle restaurátora nejen rozsah výmalby, ale také zjištění, že malíř použil jako předlohu grafické album, které ve druhé polovině 16. století vytvořil blízký spolupracovník Ignáce z Loyoly, španělský jezuita Hieronymus Nataliis. Zjistila to Zdeňka Míchalová z brněnské pobočky Národního památkového ústavu.

Inovativní restaurování. Bakterie pomáhají obnovit fresky ve Valencii Číst článek

„Našla v holandských archivech grafiky, které nám vyrazily dech, protože jsou přesnou předlohou tady té výmalby. Ta sestává z desítek výjevů, které by se daly představit jako jakýsi komiks,“ popisuje Surma.

Restaurátoři tak jsou schopni doplnit všechny výjevy včetně těch, které jsou téměř nečitelné. „Díky těm grafikám bychom mohli naznačit právě tu štětcovou podkresbu tak, aby potom dala návštěvníkům vjem celé kompozice,“ nastiňuje.

Práce na roky

Restaurování tak obrovské plochy zabere ještě hodně času. „Když to dobře půjde, do dvou až tří let bychom mohli dokončit ty odkryvy a potom je otázka dohody s památkovou péčí a rozhodnutí, jakým způsobem budeme postupovat dál. A zase minimálně těch pět let by byla ta výmalba,“ říká Tomková.

Nález nástěnných maleb byl nominovaný v soutěži Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro a dostal se do toho nejužšího výběru. „Je to pro nás velká čest. A doufáme, že se Dolní Věstonice dostanou na mapu kultury nejenom kvůli Věstonické venuši, ale i díky těmto malbám,“ uzavírá Surma.

Kromě restaurování výmalby čeká dolnověstonický kostel ještě oprava vitráží a fasády.

Restaurátoři odhalili v kostele Dolních Věstonicích rozsáhlou uměleckou výmalbu stěn a klenby | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas