Čestný Sloup Nejsvětější Trojice v historickém centru Olomouce patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle ve městě. Přesto bude až do konce roku 2026 skrytý pod plachtami a lešením. Důvodem jsou jeho generální opravy, největší od zápisu sloupu mezi kulturní památky UNESCO. Restaurátoři při nich využívají i laser. Olomouc 6:36 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominanta pod plachtami. Sloup Nejsvětější Trojice v centru Olomouci turistům chybí, opravuje se i laserem | Foto: Blanka Mazalová | Zdroj: Český rozhlas

Restaurátor René Tikal se svými kolegy pracují na opracování obrubních pískovcových kamenů. Schovaní jsou za lešením a bílými plachtami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dominanta skrytá pod plachtami. Sloup Nejsvětější Trojice v centru Olomouci turistům chybí, opravuje se i laserem

To že unikátní sousoší neuvidí, litují nejen tuzemští turisté, ale i ti zahraniční. Profesionální průvodce Štefan Blaho právě vede okolo skupinku Španělů. I podle něj prohlídka památky UNESCO návštěvníkům chybí.

„Ptají se, jak to bude dlouho trvat. Není to zrovna to nejlepší, ale nedá se nic dělat. Alespoň jim to popíšu, rozdám brožurky a oni si to tam přečtou,“ usmívá se Blaho.

Tikal postupuje s opravami od nejvyššího patra, kde čistí zlaté sousoší. Největší komplikací jsou praskliny v pískovci, který drží i kovové kotvy vrcholového sousoší svaté Trojice.

„Přece jenom je to ve výšce 32 metrů, a když se do toho opře vítr, funguje to jako plachta. A veškeré tlaky a změny se přenáší do dříku sloupu, do hlavice. Proto se tu vyskytují praskliny,“ popisuje Tikal.

Obvinění v kauze olomouckého vlastivědného muzea přiznali vinu. Čeká je podmínka a peněžitý trest Číst článek

Změna technologie čištění soch

Na Sloupu Nejsvětější Trojice dominuje 18 nadživotních soch světců. Místo navrženého pískování museli restaurátoři změnit technologii čištění soch a dát přednost laseru.

„Sloup je vystaven z maletinského a z mladějovského pískovce. Z důvodu velké destrukce pískovce sochařské výzdoby jsme museli provést zkoušky i jiným způsobem, až jsme se dostali k čištění laserem. A to je ta největší změna, která tady momentálně nastala,“ uvádí Tikal.

Opravy má Tikal naplánované do konce roku 2026. „Měří to 32 metrů, základna je široká 17 metrů. Už jenom to, když si představíte, tak to je velká, náročná, zdlouhavá práce a nedá se to urychlit,“ konstatuje.

Při posledních opravách dvaatřicetimetrového sousoší před víc než dvaceti lety museli restaurátoři některé sochy sundávat. Jestli tomu tak bude i při současné rekonstrukci, to teprve ukáže čas.