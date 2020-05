Dovolená podle barev na semaforu. Do červené můžete jen na vlastní riziko, varuje náměstek Smolek

O tom, že letošní dovolená bude jiná, už není sporu. Teď jde o to, kam Češi budou smět cestovat, a kam ne. Ministr zdravotnictví už oznámil, že se evropské země rozdělí do skupin podle „rizikovosti“, stejně jako tomu bylo na začátku pandemie. Kde se bude cestovat volně, kam s povinnými testy na covid-19 nebo s povinnou karanténou? Praha 20:12 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V zemích označených zeleně bude platit volný režim pohybu. (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka už začala intenzivní jednání s okolními zeměmi. „Zdá se, že budou postupovat podobně jako my na začátku pandemie. Udělá se seznam rizikových a nerizikových zemí. Zatím jen v rámci Evropy, následně by se podobně mělo postupovat v případě třetích zemí,“ říká v Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové

Jednotlivé země se pak budou označovat jako na semaforu: zeleně, oranžově a červeně. „Do zelených budou patřit ty, které mají nižší riziko (nákazy) než my v Česku, a tady by byl zcela volný režim pohybu. Do oranžové by pak patřily státy, které mají srovnatelnou míru rizika jako my – tady by byl ještě po nějakou dobu vyžadován negativní test na covid-19, případně by museli lidé do 14denní karantény. Třetí, červená skupina států by pak znamenala, že tam není možné cestovat,“ vysvětluje.

Teď prý hledáme cesty a posuzujeme míru rizika i u sousedů našich sousedů. Jestli jsme toto riziko ochotni akceptovat, nebo ne. Jde třeba o Francii v případě Německa, nebo o Itálii v případě Rakouska. Na tom totiž záleží otevření našich hranic s Německem a s Rakouskem.

Epidemiologické veto

Vyhodnocování rizika ale bude na hygienicích, případně na slově epidemiologů. „Když řeknou, že je tam malá míra rizika a že jsme ochotni akceptovat situaci u sousedů našich sousedů, pak můžeme otevřít hranice i s našimi sousedy.“

O otevření hranic s Rakouskem se hovoří už dlouho, jak to bude s těmi německými? „Když minulý týden ohlásilo Rakousko otevření svých hranic na 15. června, tak nemá smysl držet jiný režim s Německem,“ domnívá se náměstek.

Rastislav Maďar, který je garantem pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro zmírňování opatření, v úterý na Plusu tvrdil, že jsou spíš opatrní, nejsou ani zastánci nějakých rychlých reakcí na dění u našich sousedů. „Netlačí“ tak na ně vláda a exekutiva?

„Tak to není,“ brání se Smolek. „Role epidemiologů je být spíš opatrní. Naše role je vyhovovat poptávce občanů po cestování, ale i sledovat dění u sousedů, protože nechceme, abychom se dostali do nějaké izolace. Co je pro nás i pro naše zahraniční partnery zásadní, je jejich hlas. Když řeknou ano, byť se skřípajícími zuby, tak je to cesta, jak hranice začít uvolňovat… Když řeknou ne, my se musíme podřídit. Rozhodně to není nátlak.“

Náměstek ministra ale dodává, že vývoj pandemie, případně druhá vlna, je nepředvídatelný, takže vše už jednou dohodnuté se taky může měnit.

Nejdřív repatriace, teď zas dovolené

Kam tedy jet na dovolenou?

„Námi preferované budou zelené státy, tam bude ta míra rizika vyhodnocená zdravotnictvím velmi malá… Jsme teď vlastně ve dvojjediné, trochu schizofrenní roli, protože ještě před 14 dny nebo třemi týdny jsme se snažili naše lidi repatriovat z celého světa. Teď se zase snažíme, aby mohli opět vycestovat. Je to ale role všech ministerstev zahraničí… Takže naše uvažování je i s nedávnou zkušeností z repatriací s predikcí, že může nastat druhá vlna. Proto si velmi pečlivě vybíráme, které oblasti jsou rizikové a do kterých už nebudeme doporučovat cestovat.“

Půjde „bezpečně“ cestovat i do oranžových států? „Preference jsou státy zelené, což je dnes Řecko a Chorvatsko, které ale má svůj neuralgický bod právě v Itálii… Asi je to věštění z křišťálové koule, ale nevylučuji, že se ve druhé půlce léta (srpen, září) český turista nepodívá do vzdálenějších destinací, jako je Tunisko, Turecko, Egypt. Ale tady opravdu záleží na konkrétní situaci, která tam v tu chvíli bude.“ Upozorňuje tak i na riziko takových cest, protože se může stát úplně všechno.

Někde jen na vlastní riziko

Státy jako Turecko nebo Tunisko se určitě budou všemi silami snažit turisty, se kterými jejich ekonomika stojí a padá, na dovolenou nalákat. Co pak?

Při průjezdu Rakouskem by Češi neměli zastavit ani u pumpy. Jaká jsou pravidla pro dovolenou v zahraničí? Číst článek

„Nemůžeme nikomu zakázat vycestovat, co ale můžeme, je vydávat cestovní doporučení, ze kterých pak vycházejí cestovní kanceláře. To má implikace i na případnou repatriaci, kdyby přišla druhá vlna pandemie. Jasně upozorňujeme, že kdo vycestuje do rizikové oblasti, tak jen na vlastní riziko. V takovém případě ale nemáme podle zákona o zahraniční službě povinnost takovému člověku pomoci. Leda by byl ohrožen na životě,“ dodává náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek.

Celé Interview Plus Veroniky Sedláčkové si poslechněte v záznamu.