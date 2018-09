Finanční správa draží dýmky užívané kuřáky marihuany. ‚Je to běžné zboží,‘ brání se kritice úřad

Finanční správa České republiky na facebookovém profilu ve středu zveřejnila pozvánku na „dražbu bongů“ ve svém chebském pracovišti. Pozvánka k nákupu předmětů, které jsou často užívány například ke kouření marihuany, vyvolala negativní reakce. „Jedná se o všeobecně obchodovatelné zboží běžným komerčním způsobem,“ hájí kroky správy Čestmír Kubera, tiskový mluvčí finančního úřadu pro Karlovarský kraj. Praha/Cheb 11:33 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizuál, kterým finanční správa poutá dražbu speciálního druhu dýmek, takzvaných bongů. | Foto: repro Facebook, Finanční správa ČR

„Vodní dýmky jsou staré jako lidstvo samo.“ Touto větou Finanční správa České republiky ve středu uvedla příspěvek o „dražbě bongů“, která se má uskutečnit na chebském pracovišti úřadu.

Kromě bongů, tedy speciálních dýmek, které jsou určeny zejména ke konzumaci marihuany, se v dražbě nachází i další předměty, například lampy podporující růst rostlin nebo ventilátory.

„Berňák dělá do drog.“ „Já počkám, až budete dražit použitý injekční stříkačky.“ „Takhle podniká mafie.“ Tak zní některé z reakcí, které příspěvek doplněný o fotografii psa oblečeného v jamajských barvách na sociální síti vyvolal.

‚Obchodovatelné zboží‘

Podle Kubery však postup správy neporušuje pravidla. „Jak vyplývá z povinně zveřejňované dražební vyhlášky, jedná se o majetek prodávaný v rámci daňové exekuce, tudíž plynoucí z realizace kompetencí Finanční správy České republiky,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Jde podle něj o zpeněžení majetku dlužníka, který neplatil daně. „Není očekáváno, že by se tedy jednalo o společensky nevhodné zboží, natož zboží nebezpečné,“ dodal Kubera s tím, že finanční úřad pro Karlovarský kraj při exekuci předmětných věcí zhodnotil jejich povahu, a to, zda mohou být uvedeny do oběhu.

„Od naznačované propagace se úřad distancuje i prostřednictvím respektování v poučení deklarovaného zákona o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, které v rámci dražby garantuje. O právní nezávadnosti míněného zboží svědčí i skutečnost, že i jinak se jedná o všeobecně obchodovatelné zboží běžným komerčním způsobem, se kterým se občan v rámci maloobchodní nabídky může volně setkat,“ popsal mluvčí. Navrácení zboží původnímu majiteli podle něj nepřipadá v úvahu.