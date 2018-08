Kritizovaná vedoucí protidrogové politiky Vedralová: Vybrala mě nezávislá komise

„Je to nejhorší možná volba, jaká mohla být,“ řekl o jmenování Vedralové její předchůdce Jindřich Vobořil, uznávaný odborník v boji s drogovými závislostmi. Kritika zazněla i z dalších míst, například od zástupců Pirátské strany nebo neziskových organizací. „Zaznamenala jsem i kladné názory, přišlo mi nespočet gratulací,“ brání se nová vedoucí odboru protidrogové politiky v pořadu 20 minut Radiožurnálu.

Na ministerstvu zdravotnictví působila Vedralová sedmnáct let. Nejčastěji se vyjadřovala k tématů závislosti na alkoholu a tabáku. Světová zdravotnická organizace se před několika měsíci uvedla, že v boji se závislostmi na alkoholu a na tabáku Česko zaostává. „Za to není odpovědno pouze ministerstvo zdravotnictví,“ oponuje Vedralová. „Povedlo se alespoň vytvořit akční plán jak k alkoholu, tak k tabáku. Změna chování a zvýšení informovanosti potrvá několik let,“ připomíná.

Jako vedoucí odboru protidrogové politiky je Vedralová také obviňována z toho, že její zvolení souvisí s dřívějším členstvím v ČSSD. „Přihlásila jsem se do výběrového řízení, vybrala mě nezávislá komise. Mám pozastavené členství na moji žádost několik měsíců, ne-li let,“ hájí se.

Vobořil zanechal jen nediskutované teze

Vedralová se ve své funkci chce věnovat nové protidrogové strategii. „(Vobořil, pozn. red.) Zanechal teze. Nebyly diskutovány, byly představeny na setkání odborníků, kterého jsem se taky zúčastnila. Myslím, že takto zásadní dokument by měl být kvalitně prodiskutován. Bude jedním ze základních dokumentů, který se bude rozpracovávat,“ vysvětluje nová vedoucí odboru protidrogové politiky.

„Konkrétně můj osobní přínos v této problematice určitě zaznamenán byl. Já bych se ráda vyvarovala tomu, že za to může jedna osoba.“ Jarmila Vedralová

Vobořil jako jeden z bodů navrhuje, že by se neměla začít vést debata o rekreačním užívání konopí v přísně kontrolovaném režimu. „Konopí máme pro léčebné potřeby, máme na to legislativu. Mladiství v České republice jsou na vysokých příčkách konzumace konopných drog. Nejsem si jistá, jestli je to ta správná cesta. Nechci, aby moje práce byla stavěna na jednom názoru, ale aby to byly výstupy odborných dialogů. Teď nedokážu odpovědět konkrétněji,“ nastiňuje své plány Vedralová.