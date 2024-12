Motoristé na svém kongresu udělali z Turka čestného prezidenta. Havlíček naznačil spolupráci s ANO

Turek po převzetí titulu čestného prezidenta uvedl, že si ho váží. „Je ideální pro můj stav,“ řekl s tím, že zůstává nadále nadstranickou osobou, byť se v projevu několikrát podřekl a mluvil o Motoristech v první osobě množného čísla.

8:24 Ambiciózní Motoristé chystají osamostatnění. ‚Epizoda jménem Přísaha se uzavírá,‘ tvrdí expert Číst článek

„Nevidím tu jinou pravicově konzervativní nebo pravicově liberálně konzervativní stranu než jsou Motoristé. Jediná strana, u které bych uvažoval o členství,“ doplnil. Do Evropského parlamentu byl zvolen na společné kandidátce a nominovaný byl Přísahou. O té ale během motoristického kongresu byla řeč jen málo.

Potvrdily se tak informace iROZHLAS.cz, že je opakování spolupráce z eurovoleb pro volby do Poslanecké sněmovny příští rok spíše nepravděpodobné.

Předseda Přísahy Róbert Šlachta ve svém stručném projevu zdůraznil, že Přísaha velmi dbá na boj proti korupci či šedé ekonomice a popřál Motoristům hodně sil do sněmovních voleb. „Bude to nechutné, bude to stát hrozně moc peněz, bude se vytahovat špína. Za Přísahu chceme, aby tato blbá vláda skončila a aby se po volbách překreslila politická mapa,“ popsal.

Spolupráce s ANO?

Jako jeden z politických čestných hostů vystoupil i druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček, který kromě tvrdé kritiky současné vlády na rozdíl od Šlachty přirozeně najel na pravicovou náladu, která celý kongres prostupovala. „Hodnotová politika současné vlády je levicově liberální,“ zmínil.

Zdůraznil také to, že je ANO vedle Motoristů členy europarlamentní frakce i eurostrany Patrioté pro Evropu. Ostatně také jako Přísaha. „I dominantní síla, jako je hnutí ANO, potřebuje partnery, kteří se s námi dokážou dohodnout na základech společného programu. Otevřeně říkám, že si v řadě oblastí s vámi dokážu představit spolupráci,“ nabídl Havlíček Motoristům podanou ruku. Zároveň ale zdůraznil, že jsou si obě strany i konkurenty.

Optimální vláda bychom byli my a ANO. Babiše bychom táhli doprava, tvrdí šéf Motoristů Macinka Číst článek

To potvrzují i výzkumné agentury. Z dat analytického ústavu STEM vyplývá, že ze všech lidí, kteří zvažují volbu Motoristů, jich dvě třetiny uvažují nad hlasem právě i pro hnutí ANO.

Ideové desatero

S projevem na kongresu vystoupil i exprezident Václav Klaus, který vyzval, aby se Motoristé otevřeně přihlásili k pravici a nestyděli se za to. Z hnutí ANO dorazil i poslanec Patrik Nacher, z KDU-ČSL senátor Jiří Čunek, videopozdrav poslal bývalý europoslanec Jan Zahradil (ODS) a jakožto odbornice na spravedlnost a svobodu projevu i bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká.

Účastníci kongresu před zahájením dostali cedule s nápisy „Uhlí není nepřítel“ či „Klima není nepřítel“. Nepřítelem podle nápisů není ani člověk, trh, průmysl, auto, koruna, energie, pravda a svoboda.

To bylo následně i součástí základního desatera ideových východisek strany, jak je představil předseda Macinka. Jde o hodnoty, které nejsou a dle něj ani nesmí být vnímány jako nepřítel.