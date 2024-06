Historický most v Hejtmánkovicích na Broumovsku má naději, že přežije plány úředníků na své zbourání

Klasicistní most se sochami svatých v Hejtmánkovicích u Broumova by mohl dál spojovat oba břehy Liščího potoka. Stavba z roku 1819 je ve špatném stavu a Královéhradecký kraj ho chtěl zbořit a postavit místo něho most nový. Místní ale na obranu mostu sepsali petici a přiměli krajské úředníky, aby místo bourání mostu zvážili jeho opravu. Hejtmánkovice 23:43 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historický most v Hejtmánkovicích na Broumovsku | Zdroj: archiv Petra Bergmana

S Petrem Bergmanem, iniciátorem petice za záchranu mostu v Hejtmánkovicích na Broumovsku, stojíme právě u zmíněného mostu. Přiznám se, že když jsem po něm poprvé jel, tak mi ze silnice nepřipadal nijak výjimečný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Historický v Hejtmánkovicích na Broumovsku má naději, že přežije plány na své zbourání

„Tak ze silnice není nic vidět. Ale ze strany od Hejtmánkovic už je dobře vidět, že se jedná o starý, kamenný, dvouobloukový most, kde jsou na středním pilíři osazeny sochy svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého. A hlavně je to krásný most z původních pískovcových bloků, které jsou bohužel zakryty torkretovým pláštěm, tedy stříkaným betonem, který je popraskaný. Ten by se především měl odstranit.“

Most je schovaný za vrstvou socialistické omítky, která nevypadá úplně dobře a na některých místech je popraskaná. Kraj předpokládal, že stejně jako u dalších podobných mostů pískovec zvětrává a se záchranou mostu moc nepočítal. Nová silnice s novou vozovkou se zdála být racionálním a ve výsledku možná i levnějším řešením.

To se ale milovníkům místní krajiny nelíbilo, tím spíše, že k bourání podle Petra Bergmana nebyl důvod. „Jak vidíme, nejsou tady vykopány žádné sondy, nejsou učiněny vrty. Pokud vím, nebyla ani žádná chemická zkouška provedena, neexistuje statický posudek.“

Nadšenci ze spolku Trinitas opravují ve Zdoňově jeden z nejstarších kostelů na Broumovsku Číst článek

Pod peticí začaly přibývat podpisy, organizátoři jich chtěli tisíc. Na 18. června plánovali svolat veřejné setkání a všechno ještě probrat, ale nakonec to není nutné.

Do celé věci se vložil hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček z ODS, který se vydal do Hejtmánkovic podívat a s místními i diskutoval.

„Já jsem na místě byl a vnímám to, že nejde o stavbu jen na papíře, ale zapadá v reálu do nějakého konceptu Broumovska. A všichni tady usilujeme o to, abychom zdejší ráz krajiny a místa pokud možno zachovali. Takže to beru vážně,“ říká hejtman Martin Červíček.

Most, po kterém jezdil na kole Tomáš Holý ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, se dočká opravy Číst článek

A výsledek se narodil prakticky okamžitě. „Mluvil jsem s ředitelem údržby silnic a domluvili jsme se na dalším pokračování s tím, že ještě uděláme detailní technický průzkum onoho mostu. To je něco navíc a měli bychom si říci nejen ekonomickou stránku celé záležitosti, ale opravdu, v jakém technickém stavu most je a jestli s ním lze pracovat v rámci rekonstrukce ve všech souvislostech. Například s požadavkem na cyklostezku a podobně.“

Most má tedy naději na to, že vydrží a že ho kraj místo zbourání opraví. Jisté to ještě není, ale už jen krajský příslib důkladného průzkumu a zmapování situace s možností dalších variant než jen demolice, je přesně to, co autoři petice chtěli.