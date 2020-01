Milion korun a devět tisíc motýlů. Brněnští policisté odhalili nelegální obchod s chráněným hmyzem

Odkud muž hmyz měl, je podle brněnského policejního mluvčího Davida Chaloupky, zatím v šetření.

Policisté začali muže z Frýdecko-Mýstecka prověřovat kvůli nabídkám na internetové aukční síni, kde ve velkém množství nabízel vzácné motýly, například jasoně červenookého a jasoně dymnivkového. První jmenovaný už u nás vyhynul, v Česku se nevyskytuje od 30. let 20. století. Mezi sběrateli se prodává od 750 do 6250 korun.

Myslivec postřelil na lovu kolegu. Bruntálští policisté to vyšetřují jako ublížení na zdraví z nedbalosti Číst článek

Podezřelý se přitom snažil budit dojem, že obchoduje ze Spojených států a zvířata prodával do zahraničí. A i kvůli tomu se policistům nedařilo získat důkazy a museli případ na začátku minulého roku odložit.

Skoro 2000 jasoňů

Nakonec vyšetřovatelé odhalili, že muž motýly prodává z Česka. Při domovní prohlídce našli více než devět tisíc vzácných motýlů, z nichž bylo přes 1850 kusů jasoně červenookého. Zároveň zabavili i skoro milion korun v eurech a dolarech. Policisté se domnívají, že peníze pocházejí z prodeje hmyzu.

Některá zvířata už byla připravena k odeslání do celého světa v balíčcích s adresami. Podle policejních odhadů by za ně muž získal miliony korun. „Jen kdyby prodal všechny jasoně červenooké, získal by kolem tří milionů korun. Kolik by získal prodejen všech kusů, to se zatím nedá přesněji určit, bylo by to ale v řádech milionů,“ řekl kriminalista Radim Hönig.

Vlastnění či obchodování s takto chráněnými druhy je přitom přísně zakázáno, nikdo bez povolení krajského úřadu nesmí vlastnit ani jeden z těchto kusů, natož s nimi obchodovat. „Jde o profesionálního entomologa, který není zaměstnán,“ dodal Hönig.

Případ policie prověřuje, sbírka motýlů poputuje na zkoumání do Prahy. O jejím osudu rozhodne soud, pravděpodobně však zamíří do muzea.

Fotogalerie (7)