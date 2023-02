‚Nebyl to marketingový tah.‘ ANO přesto vyúčtovalo Babišovu cestu za Macronem jako součást kampaně

Hnutí ANO zahrnulo cestu Andreje Babiše za francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem do nákladů jeho prezidentské kampaně. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí hnutí Martin Vodička. Babiš přitom původně tvrdil, že s Macronem má přátelské vztahy a odmítl, že by šlo o „marketingový tah“. Dohledový úřad rozhodnutí vítá, sám by ale vyúčtování cesty po prezidentském kandidátovi nepožadoval. Původní zpráva Praha 12:35 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emmanuel Macron se setkal s Andrejem Babišem už poněkolikáté. Dříve třeba i v Praze | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

434 232,13 korun. Taková částka se objevila na začátku února na transparentním prezidentském účtu Andreje Babiše, jako výdaj za kampaň. V popisu pak stálo pouze „Odchozí platba – TPL letecká přeprava“.

Server iROZHLAS.cz zajímalo, zda peníze nějak souvisí s návštěvou předsedy hnutí ANO v Elysejském paláci u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který ho přijal 10. ledna. Tedy tři dny před prvním kolem prezidentských voleb.

A jak potvrdil redakci po několika urgencích mluvčí hnutí ANO Martin Vodička, odchozí platba s cestou do Francie skutečně souvisí. „Ano, jsou to výdaje na cestu Andreje Babiše a jeho týmu do Paříže, kde se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a podnikatelem Bernardem Arnaultem,“ odepsal na dotaz serveru iROZHLAS.cz Vodička.

‚Moc kampaňovité to nebylo‘

Andrej Babiš přitom sám cestu do Francie prezentoval, jako „návštěvu přítele“. Spojitost s volbami odmítal. „Francie je jediná jaderná velmoc v Evropské unii po odchodu Británie. Macron je lídr Evropy, nedávno navštívil (amerického prezidenta Joea) Bidena. Má představy o nějakých mírových iniciativách. To nebyl žádný marketingový tah, máme přátelské vztahy,“ uvedl krátce po návštěvě Francie Babiš.

Teď to ale hnutí ANO vidí jinak. „Postupovali jsme maximálně transparentně a navíc je dohledový úřad v tomto ohledu poměrně striktní, takže pokud bychom cestu do nákladů nezapočítali, zcela jistě by nám to vyčetl,“ upřesnil důvody Vodička.

Předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) František Sivera, který měl zároveň dohled nad prezidentskými volbami na starost, ale vidí situaci jinak. Babišova cesta do Francie se totiž podle něj na úřadu prakticky neřešila.

„Pouze jsem z obecného hlediska říkal, že se mi to úplně jako kampaň nezdálo. Jestli tam získával podporu u lidí, kteří mohli hlasovat ve Francii... Tak možná tohle. Ale jinak to moc ‚kampaňovité‘ nebylo. Ale opravdu jsme to více nerozebírali,“ vysvětlil Sivera, podle kterého dosud ani nebylo jasné, jestli s cestou do Francie skutečně souvisí.

Jak doplnil, pravděpodobně se o celé věci začne více diskutovat až teď, kdy se částka na účtu opravdu objevila. Problém Sivera nevidí ani ve zpětném vyúčtování cesty.

„Většina výdajů se vyúčtovává po kampani, ve chvíli, kdy proplácíte fakturu. Jestli se tato částka objevila až v únoru a on to považoval za volební výdaj, tak úhrada po volbách není žádný problém. Hradit náklady mohou kandidáti do chvíle, dokud neuzavřou účetnictví a nepošlou nám údaje o financování volební kampaně. Zpětná úhrada tedy aktuálně nepředstavuje žádný problém,“ vysvětlil s tím, že účetnictví musí kandidáti odevzdat nejpozději 90 dnů po volbách.

Strávili jsme spolu s @EmmanuelMacron asi 40 minut. Zajímal jsem se o jeho názor na ukončení války na Ukrajině a samozřejmě řešení energetické krize v Evropě. Na čtyři oči jsme řešili všechna aktuální témata a evropskou agendu. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 10, 2023

Že Babiš původně odmítal, že by šlo o marketingový tah, tedy součást kampaně a teď má hnutí ANO jiný názor, podle Sivery zákon neřeší. „Pokud směřujete k tomu, že původně cesta neměla být součástí kampaně a teď je, tak to není z hlediska legislativního žádná chyba, kterou bychom byli schopní řešit,“ dodal.