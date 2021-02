Situace na hranicích s Německem. Kamiony čekají v Pomezí nad Ohří, přejezd do Saska je bez problémů

Šéf školských odborů o testování žáků: Je obrovská škoda, že se celá problematika nezačala řešit dřív

Za necelé dva týdny by se měli žáci začít vracet do škol. Vláda potvrdila, že od 1. března to mají být nejprve maturanti a žáci devátých ročníků. Byla to hlavní podmínka hejtmanů.