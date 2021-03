ONLINE: Ve firmách by se mohly využít rychlotesty pro školy, řekl Hamáček. Žádost přišla od Havlíčka

Pro testování na covid-19 ve firmách jsou v Česku ve větším množství dostupné zatím jen testy, které objednalo ministerstvo vnitra pro použití ve školách. Novinářům to v pondělí řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) podle něj požádal, zda by je bylo možné využít. ČSSD navrhuje povinné testování ve firmách s více než 50 zaměstnanci. Než ho zaměstnavatel zajistí, měly by fungovat ve svátečním provozu. Sledujeme online Praha 15:40 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci musely testovat své pracovníky na nemoc covid-19. Stát by se to nakonec mohlo od středy místo původně plánovaného pátku.

„Jsem rád, že ministerstvo průmyslu přišlo s iniciativou zrychlit nástup povinného testování na středu, určitě to na vládě podpoříme,” uvedl Hamáček.

Maláčová: Musíme omezit mobilitu v průmyslu. Mám strach, že současná opatření jsou polovičatá Číst článek

Plán bude vyžadovat velký počet testů. „Jediný velký objem testů v Česku jsou ty testy, které zajistilo ministerstvo vnitra a byly určeny ve školách,” uvedl. První zásilka antigenních testů pro testování žáků dorazila do Česka v sobotu. Jednalo se o více než milion kusů, společnost Tardigrad International Consulting má celkem dodat 3,6 milionu testů do poloviny března.

Hamáček uvedl, že o tématu mluvil ráno s Havlíčkem. „Informoval mě, že bez toho, aby byly využity ty testy, které má ministerstvo vnitra, není možné zahájit testování ve středu,” řekl.

Některé další testy jsou tak podle něj objednané, ale zřejmě stále na cestě. Pokud se využijí testy určené pro školy, měl by stát podle Hamáčka zahájit práce na nákupu nových testů pro studenty.

Článek pokračuje pod online reportáží:

89939

Testy nebo sváteční provoz

I nynější razantní opatření mohou podle Hamáčka podle propočtů znamenat jen to, že po třech týdnech se podaří pouze srazit přírůstky nakažených na dnešní úroveň. Neviděl dosud žádnou analýzu, podle které by opatření měla být dostatečná.

„Důvod je ten, že nezasahují do průmyslu,” řekl. Na twitteru později uvedl, že ČSSD navrhuje povinné testování zaměstnanců ve firmách nad 50 lidí.

.@CSSD navrhuje povinné testování zaměstnanců ve firmách nad 50 lidí. Do doby, než si zaměstnavatel zajistí dost testů, musí zavést sváteční provoz. Práce je vedle rodiny nejčastější místo nákazy, podle expertů je nutné regulovat podniky, jinak budeme za měsíc tam, kde jsme teď. — Jan Hamáček (@jhamacek) March 1, 2021

„Do doby, než si zaměstnavatel zajistí dost testů, musí zavést sváteční provoz. Práce je vedle rodiny nejčastější místo nákazy, podle expertů je nutné regulovat podniky, jinak budeme za měsíc tam, kde jsme teď,” uvedl.

Ode pondělí v Česku platí přísnější pravidla mimo jiné pro volný pohyb. Lidé musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad.

Do kontrol se od pondělí zapojilo zhruba 26 000 policistů, víc než 3800 vojáků a 270 celníků se přidá od úterý. Hamáček poděkoval občanům, jak k opatřením přistupují. Podle policistů jsou kontroly v klidu a nejsou větší incidenty, řekl.