Dopis Palachovy matky se po 53 letech vrátil na gymnázium v Českém Krumlově

Dopis matky studenta Jana Palacha Libuše se po 53 letech vrátil na gymnázium v Českém Krumlově. Libuše Palachová list adresovala tamním studentům a pedagogům na začátku února 1969 - jen necelý měsíc poté, co se Jan Palach upálil, aby probudil národ z letargie po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Český Krumlov 7:55 7. června 2022

Palachova matka reagovala na kondolenci tamního profesora Vladimíra Kaifra. Právě v jeho pozůstalosti dopis objevil technik Českého rozhlasu Václav Lipka.

„Nakonec jsme se rozhodli, že ho umístíme sem, na spojovací chodbu, a to z jednoho prostého důvodu – je to místo, kde chodí nejvíce studentů. Dopis paní Libuše Palachové nám bude navždy připomínat památku a odkaz Jana Palacha,“ ukazuje učitel dějepisu Jaroslav Král.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Do Českého Krumlova se vrátil dopis Libuše Palachové, matky Jana Palacha

„Ten dopis je skutečně velmi cennou památkou, zejména pro Krumlov a pro vás. Chtěl bych připomenout, že Jan Palach se zapálil necelých pět měsíců po srpnové okupaci. Tuto formu (protestu) použil především proto, aby otřásl srdci lidí. Aby jim ukázal, že jsou věci, které jsou tak zásadní, že ten život obětuje,“ zasvětil do historických souvislostí studenty historik Petr Blažek z muzea 20. století.

„Bude mi velkou ctí, pojmenujete-li studentský domov v Českém Krumlově jménem mého syna Jana Palacha. Věřím, že budete bojovat za věc, pro kterou můj syn obětoval svůj život. Za pravdu a svobodu, Libuše Palachová, matka Jana Palacha,“ stojí v dopise.

Dopis Palachovy matky budou mít nyní studenti českokrumlovského gymnázia na očích každý den.

„Já jsem moc ráda, že do sebe nyní zapadnou dvě věci. To, že my máme naději, že budeme opravdu stavět nový domov mládeže a novou jídelnu za spoustu peněz, a že teď jsme ten dopis dostali a snad budeme schopni splnit slib paní Palachové. To je pro mě důležité,“ říká ředitelka Hana Bůžková, která vede gymnázium už deset let. Projekt Domova mládeže, který by měl nést jméno Jana Palacha, je podle ní v přípravné fázi.

„Budeme žádat teď o prázdninách o dotaci z Evropské unie, máme hotovou studii, teď se mění územní plán. Takže ono to není zítra, ale pokud to dobře dopadne, tak nejpozději za dva roky by se opravdu stavět mělo. A zatím jsou tomu všichni nakloněni, i když částka je příšerná - 240 milionů,“ dodává.

Vcítit se do předchůdců

Studenti se nyní mají pokusit vcítit do svých předchůdců a Libuši Palachové odepsat, jako kdyby byl únor 1969. Zkusí to i studentka Tereza Šítalová.

„Kdybych psala paní Palachové, tak bych tam napsala, že její syn dokázal pohnout celou vlastí, všemi lidmi, aby v ní začali něco dělat.“

Dopisy studentů pak doplní zeď, na které teď visí portrét Jana Palacha a dopis jeho matky.

Dopis Libuše Palachové | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas