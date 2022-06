‚Kéž jeho oběť nebyla marná.‘ Český rozhlas objevil dopis matky Jana Palacha studentům gymnázia

Děkuji vám za slova soucitu, která jste mně projevili ve svém dopise, děkuji za vaše pochopení - tak začíná dopis, který v roce 1969 přišel na gymnázium v Českém Krumlově. Napsala ho matka studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti okupaci Československa. Libuše Palachová reagovala na kondolenci tamního profesora Vladimíra Kaifra. Dopis objevil v Kaifrově pozůstalosti jeho kamarád - technik Českého rozhlasu Václav Lipka. Praha 7:37 2. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka dopisu Libuše Palachové gymnáziu v Českém Krumlově | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

„U toho dopisu se chce plakat. Je to strašně silný téma. Z té paní tryská to, že se jí upálil syn, což je strašný. Ale zároveň tam píše: ‚Můj syn Jan, byl mi velkou oporou. Měl mě velmi rád, ale vlast miloval nade vše. Obětoval se proto, aby se naše národy vzchopily a dále bojovaly pro svou svobodu. Kéž jeho oběť nebyla marná.‘ Tohle když napíše máma... tak to je obrovský,“ zamýšlí se technik Českého rozhlasu Václav Lipka.

Poprvé viděl dopis Libuše Palachové zhruba před 18 lety během večeře u Vladimíra Kaifra.

„Najednou odešel a vytáhl ten dopis - že ho má, a že napsal té mamince Jana Palacha. Ukázal mi odpověď na jeho dopis. Nikdo o tom vlastně neví, protože se bál, že by se ten dopis zničil,“ popisuje Lipka.

Vladimír Kaifer v 60. a 70. letech učil na gymnáziu v Českém Krumlově. Jedním z jeho studentů byl v roce 1969 také Zdeněk Přívratský.

„Přišli jsme na gympl a na zemák jsme dostali pana profesora Kaifra. Pro nás, když jsme ho viděli - patnáctiletí puberťáci - tak to byl takový - v té blbé době 1969 - bohémský typ,“ říká Přívratský.

Podle něj se k nim profesor Kaifr choval přátelsky a nechával je vyjádřit vlastní názor. „A možná to ostatní tak štvalo. Cítili jsme, že je to kámoš, ale nikdy jsme to nezneuctili. Nikdy jsme si nedovolili toho využívat,“ zdůrazňuje Zdeněk Přívratský.

Posudek a vyhazov

Na Vladimíra Kaifra v roce 1970 vypracovali komunisté posudek. „Lze pominout pomýlení v srpnu 1968, ale tato pomýlenost a angažovanost trvá dlouho. Jeho negativní postoje ovlivňovali především skupinu mladých lidí, což mělo dopad při úsilí v konsolidaci strany a společnosti,“ stojí v posudku učitele.

Krátce nato ho ze školy vyhodili. Dopis na téměř 40 let schoval doma do skříně. Jeho pravost teď potvrdil historik Petr Blažek z Muzea Paměti XX. století, který podrobně zkoumal třeba korespondenci Libuše Palachové s rodinou Jana Zajíce.

„Jsem přesvědčený, že to je dopis od paní Palachové. Měla takový nezaměnitelný rukopis. Sedí přesně i kontext, způsob jak odpovídala, jakým způsobem oslovovala toho adresáta. Určitě to pravý dopis je,“ říká Blažek.

Tisíce dopisů

Libuše Palachová se celý život snažila připomínat odkaz svého syna a dopisovala si s lidmi po celém světě. Z tisíce dopisů se dochovali jen desítky.

„Ten čin měl obrovský ohlas. Potom si dopisovala s řadou lidí, které ten čin nějakým způsobem oslovil. Snažili se maminku Jana Palacha potěšit nějakým laskavým slovem. Myslím, že si toho velmi cenila. Byl to pro ni doklad toho, že ta smrt nebyla zbytečná,“ dodává historik Blažek.

„Věřím, že budete bojovat za věc pro kterou můj syn obětoval svůj život - za pravdu a svobodu. Libuše Palachová, matka Jana Palacha.“ Tak končí dopis, který Libuše Palachová odeslala profesoru Kaifrovi. Teď se vrátí tam, kde celý příběh začal - na gymnázium v Českém Krumlově.