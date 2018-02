Velebovi se rozpadá senátorský klub, nikdo tam nechce. 'Absolutně nepředstavitelné,' říká senátor Láska

Pro předsedu služební auto, více než šedesát tisíc měsíčně pro klub. Takové výhody měl Klub nezávislých senátorů. Měl ale minimální počet členů - tedy pět. A po rezignaci Františka Čuby (SPO) se skupina pod vedením Jana Veleby (SPO) zřejmě rozpadne. Nikdo z nezařazených senátorů k němu do klubu vstoupit nechce. Praha 10:00 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátoři Václav Homolka a Jan Veleba. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zhruba rok a půl držel chybějící senátor František Čuba při životě Klub nezávislých senátorů. Platforma, v jejímž čele stojí senátor Jan Veleba (SPO), má totiž nejnižší možný počet členů, tedy pět. Jenže poté, co se Čuba po dlouhotrvající absenci rozhodl mandátu vzdát (psali jsme ZDE), se klub s největší pravděpodobností rozpadne.

Server iROZHLAS.cz oslovil všech sedm nezařazených senátorů, kteří nejsou v žádném z politických klubů horní komory. Všichni se shodují v jednom: do Velebova Klubu nezávislých senátorů vstoupit nechtějí.

Popudlivá reakce

„(O vstupu) neuvažuji. Jsou tam opravdu lidé, kteří mi jsou lidsky a politicky tak vzdálení, že to je absolutně nepředstavitelné,“ uvedl senátor Václav Láska (za KDU-ČSL a Stranu zelených).

Nikdo se na něj prý ani s takovou nabídkou zatím neobrátil. „Myslím si, že nikdo by neměl odvahu za mnou s takovým požadavkem přijít, protože asi dobře ví, že má reakce by byla dost popudlivá. Vnímal bych to trošku jako urážku,“ doplnil Láska.

Podobně to vidí i jeho kolega Petr Orel (za KDU-ČSL a Stranu zelených). „Nabídku jsem nedostal. Kdybych dostal, tak bych poděkoval a slušně odmítl,“ napsal serveru iROZHLAS.cz.

Jiné politické směřování

Jako jediná byla zatím oslovena senátorka Alena Dernerová (za Severočechy). „Ale nikoli členy klubu,“ vzkázala Dernerová. Konkrétní být ale nechtěla. „Byl to jeden můj kamarád, který má blízko k někomu z klubu. Ale jmenovat nechci,“ odpověděla na dotaz, kdo se na ní s nabídkou vstupu do Klubu nezávislých senátorů obrátil. I ona má ale jasno: „Do klubu nevstoupím.“

Ambice vstoupit do klubu, kde kromě Veleby působí také Václav Homolka (KSČM), Jaroslav Doubrava (Severočeši) a Jiří Cieńciała (nestraník za Občané spolu – nezávislí), nemá ani další nezařazený Ladislav Kos.

„Jsou tam lidé s trochu jiným politickým směřováním, než jsem já. Určitě nebudu směřovat do tohoto klubu takzvaných nezávislých. Myslím, že moje pozice a názory jsou diametrálně odlišné, než klub měl. Takže je celkem logické, že se mě nikdo od nich nesnaží stáhnout,“ popsal redakci Kos.

Nabídku by v případě, že by ji dostal, „ani nezvažoval“ senátor Libor Michálek (zvolen za Piráty) či senátorka Eliška Wagnerová (za Stranu zelených). Sám Veleba na dotaz, zdali bude o dalším členu pro klub vyjednávat, nereagoval.

Zůstat sám

Senátorský klub má nárok na příspěvky, peníze pak za Čubův mandát šly i Straně práv občanů – konkrétně 900 tisíc korun ročně. Podle usnesení horní komory má klub jako takový nárok na příspěvek bezmála 32 tisíc korun měsíčně, za každého člena pak dalších 6615 korun. V případě Klubu nezávislých senátorů se tak jednalo o více než 60 tisíc korun měsíčně.

„Tato částka slouží k běžným provozním výdajům, tedy například za služby administrativních pracovníků klubu - je to zpravidla tajemník, který není zaměstnancem Kanceláře Senátu, dále za spotřební materiál, občerstvení při jednáních nebo za expertní posudky,“ vyjmenovala mluvčí Senátu Eva Davidová.

Každý ze senátorů má také k dispozici sdílenou kancelář a v případě senátorského klubu mají nárok na ještě jednu vybavenou místnost přímo v sídle Senátu. Předseda klubu pak na služební auto.

O to ale nyní Veleba s největší pravděpodobností přijde a celý klub zanikne. Pomoct se mu totiž nechystá ani poslední z nezařazených senátorů Ivo Valenta (za Soukromníky). Právě do jeho studentské nadace Čuba po kritice vedení Senátu začal posílat svůj plat včetně náhrad, a to i těch cestovních.

„Nabídku k tomu, abych se přidal ke Klubu nezávislých senátorů, jsem dostal opakovaně, nicméně k tomuto kroku se nyní nechystám. Prozatím zůstanu nezařazeným senátorem,“ vzkázal Valenta serveru iROZHLAS.cz.

Že se Čuba rozhodl rezignovat, oznámil na schůzi horní komory právě Valenta. Přečetl dopis, v němž zlínský senátor uvádí důvody, proč k takovému kroku přistoupil.

„V posledních měsících jsem totiž nejen já, ale především mí příbuzní a přátelé vystaveni silnému tlaku a čelí nepříjemným útokům,“ zdůvodnil rezignaci. Čuba také uvedl, že se chce věnovat rodině a pracovat i jako poradce prezidenta Miloše Zemana (více si můžete přečíst ZDE).

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) jeho rezignaci přijme. „Hodnotím to kladně, je to jeho rozhodnutí, plně ho respektuji,“ uvedl pro Českou televizi.

Poděkování za odvedenou práci a hodně zdraví pak v krátkém tiskovém prohlášení popřál i Klub nezávislých starostů.

Po projevu předsedy Veleby ale přítomní novináři nemohli pokládat žádné otázky.

