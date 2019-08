Nového mluvčího Hradu přijali bez výběrového řízení. ‚Dobrý šéf umí poznat kvalitu,' říká Ovčáček

Vít Novák, nový tiskový mluvčí Pražského hradu, získal místo podle zjištění serveru iROZHLAS.cz bez výběrového řízení. Podle prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka je mnohem důležitější než konkurz profesionalista, důvěra a loajalita. Z čeho Ovčáčkova důvěra v Novákovu práci plyne, mluvčí jasně nevysvětlil. Stejně tak nereagoval na dotazy, zdali si vyžádal reference od předchozího zaměstnavatele – Prahy 10, kde Novák v únoru skončil. Praha 6:00 2. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Ovčáček na tiskové konferenci na Pražském hradě. | Foto: Filip Jandourek

Když se server iROZHLAS.cz Jiřího Ovčačka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana, zeptal, kdy a za jakých okolností probíhalo výběrové řízení na pozici tiskového mluvčího, kterou před několika měsíci obsadil bývalý mluvčí Prahy 10 Vít Novák, odpověděl, že žádný konkurz potřeba nebyl.

Kancelář prezidenta a zákon Přímo ze zákona o Kanceláři prezidenta republiky nevyplývá, že by se muselo konat výběrové řízení na pozici tiskového mluvčího (resp. zaměstnance, který pomáhá tiskovému mluvčího s částí náplně práce); jde jen o krátký zákon, který blíže podmínky pro výběr zaměstnanců neupravuje, pouze se věnuje jmenování vedoucích pracovníků – ty jmenuje dle zákona přímo prezident. Povinnost vypsat výběrové řízení je dána například v zákoně o obcích a zejména pak v případě služebního zákona, kdy se na obsazení volného služebního místa musí vyhlašovat výběrové řízení. Nicméně ani služební zákon pro zaměstnance kanceláře se patrně v tomto případě neuplatní. Nejde totiž o tzv. správní úřad v tomto smyslu, na které se služební zákon vztahuje – služební zákon se vztahuje jenom na ty „úřady“, které jsou mj. zřízeny zákonem a zejména pak jsou explicitně takovým zákonem označeny jako správní úřad nebo orgán státní správy, což Kancelář není. Ondřej Preuss, advokát a zakladatel služby Dostupnyadvokat.cz

„Výběrové řízení vskutku není nutné a není povinností. Mnohem cennější je profesionalita, důvěra a loajalita. Kolega Novák těmito atributy disponuje,“ uvedl serveru iROZHLAS.cz Ovčáček.

Ovčáčkův nový kolega Novák, jak bylo řečeno výše, několik let pracoval na úřadu Prahy 10. Na radnici přišel v roce 2015 krátce poté, co se starostkou městské části stala Radmila Kleslová (ANO, dříve ČSSD), kterou otevřeně podporoval.

Na úřadu zůstal i poté, co rezignovala na začátku roku 2016. Kleslová se tehdy postu starostky vzdala po řadě afér týkajících se statisícových odměn v polostátních podnicích nebo jejího působení v StB. Její místo převzal Vladimír Novák (tehdy za ČSSD).

‚Rodinný' monitoring

Za jeho „éry“, v roce 2017, si radnice nechávala monitorovat sociální sítě externí agenturou, a to za 42 tisíc korun měsíčně. Před dvěma lety o tom informovaly Hospodářské noviny. V registru smluv o tom vypovídá půlroční smlouva na 252 tisíc korun.

Monitoring spočíval v kopírování facebookových příspěvků a komentářů týkajících se Prahy 10 do dokumentů v pdf formátu. Služba se nadmíru zaměřovala na opoziční politiky a na jejich rodiny (snímky dětí zastupitelů na dovolených). Opozice monitoring nazývala „systematickým sledováním“.

Společnost Nova-Art, která služby prováděla, měla na mluvčího Nováka vazby. Absolvoval v ní stáž, přičemž jeho tehdejší mediální agentura PromoSharks pro firmu Nova-Art pracovala.

Novákův počítač

Jak bylo možné z dokumentů monitoringu navíc vyčíst, některé diskusní příspěvky byly kopírovány přímo z Novákova počítače. Jeho jméno bylo rovněž uvedeno ve vlastnostech dokumentu jako jméno autora.

Novák to Hospodářským novinám před lety vysvětloval tak, že soubory pouze „zmenšoval“ proto, aby je mohl odeslat radniční poštou dalším zastupitelům. Občas prý do monitoringu doplňoval něco, co „chybělo“.

Vít Novák v roce 2017 ještě jako mluvčí Prahy 10 | Zdroj: čt24

Zmíněnou agenturu PromoSharks provozoval se spolužákem Martinem Holzknechtem, jehož e-mailová adresa byla uvedena jako kontaktní pro web Desitkar.cz, který vedl nevybíravou kampaň proti tehdejším opozičním zastupitelům na Praze 10. Kritický web vznikl krátce poté, co se Novák stal tiskovým mluvčím. Na začátku tohoto roku, po změně koalice, na radnici skončil.

Na otázku, zdali na Pražském hradě zajišťuje či zprostředkovává rovněž monitoring médií, Novák serveru iROZHLAS.cz odpověděl: „Žádný monitoring jsem nikde nezprostředkovával, máte-li další dotazy, prosím na pana ředitele Ovčáčka, děkuji.“

Novákovo výběrové řízení na Praze 10 Podle dokumentů veřejně přístupných na webu městské části se Novák zúčastnil výběrového řízení, o kterém bylo informováno na úřední desce a webu Prahy 10 od 15. prosince do 5. ledna 2015. Inzerát se měl v daném časovém intervalu rovněž objevit v jednom z celostátních deníků. V konkurzu vyhrál nad šesti dalšími uchazeči.

K otázce týkající se jeho angažmá na Hradě odpověděl stručně: „Vzniklo podle zákona.“

‚Vzácná bylinka‘

Kdy se tak stalo, nedokázal říct prezidentův mluvčí Ovčáček konkrétně. „Bylo to v letošním roce, před několika měsíci,“ pouze sdělil serveru iROZHLAS.cz. Podle Nováka se tak stalo někdy na jaře, nejspíš v březnu – tedy hned následující měsíc poté, co odešel z radnice Prahy 10.

Podle Ovčáčkových slov má nový tiskový mluvčí jeho plnou důvěru. Ta vychází z „osobního rozhovoru“. „Ten je klíčový při každé personální práci,“ uvedl. Na Novákovi ho prý zaujala především „pracovitost a loajalita“. „To druhé je dnes vzácná bylinka,“ doplnil prezidentův mluvčí.

Na otázku, v jakém dřívějším Novákově projektu Ovčáčka tyto kvality zaujaly, a proto jej s nabídkou místa oslovil, mluvčí reagoval: „Dobrý šéf umí poznat kvalitu. To žádné výběrové řízení neumí."

Stejně tak se Ovčáček vyhýbal konkrétním odpovědím týkajícím se toho, zdali si vyžádal reference od předchozích zaměstnavatelů.

Na otázku, jestli Nováka oslovil i přes možné negativní reference, odpověděl: „Žádné negativní reference nejsou.“ I přes urgence nedoplnil, jestli nějaké reference vůbec byly. Ovčáček stejně jako Novák v minulosti působil na radnici Prahy 10. Od roku 2000 do roku 2002 psal pro tamní čtrnáctideník.

‚Úplný hovadiny‘

Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře záleží pouze na Ovčáčkovi, jaké lidi na svém odboru zaměstná.

„To je čistě na panu Ovčáčkovi. Tak jako na každém řediteli. Do doby, dokdy funguje tiskový odbor, já nemám důvod kritizovat a nemám na to co říkat. Je to jeho věc, jaké lidi si vybírá. Zajímají mě pouze pracovní výsledky u nás na našem pracovišti,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Mynář. Právě na prezidentskou kancelář by se měl Novák ve své práci mluvčího zaměřovat.

Kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář | Foto: Marián Vojtek

Mynář ale vylučuje, že by měl s Novákem cokoli společného. Nový mluvčí se podle něj rovněž nebude zabývat „agendou kancléře“.

„Mně už dochází trpělivost s médii. Žádná agenda kancléř neexistuje. Pan ředitel tiskového odboru má tři zaměstnance, vzhledem k té práci, kolik toho je, tak si vybral čtvrtého, kterého doplnil, tak, aby netrpěl jak pan prezident, tak Kancelář prezidenta republiky. Takže žádný kancléř, já jsem si žádného Víta Nováka nevybral. To, že mě někdo spojuje s nějakou Prahou 10, jsou úplný hovadiny,“ vysvětloval Mynář.

Narážel přitom na poznámky médií o tom, že Novák přichází z Prahy 10, kde mimo jiné komentoval problém kolem povolení k dostavbě Mynářovy vily ve Strašnicích.