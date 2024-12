‚Jsme rádi, že se o pohlaví zatím bavíme věcně,‘ zní z většiny mládežnických organizací politických stran

1. Téma rezonuje v Česku již delší dobu v kontextu snahy o zrovnoprávnění žen, ale až po volbách do Evropského parlamentu, kdy Motoristé získali značnou podporu mladých mužů z menších měst, se ukazuje, že se situace možná ubírá jiným směrem, než by si mnozí přáli. Mužství ztrácí pevnou půdu pod nohama. Jako Mladí zelení si ale myslíme, že je tento vývoj do jisté míry logický. Politické elity a média (především ta konzervativní) totiž z emancipace a rovnosti pohlaví udělaly polarizující téma, spíše než otázku, kterou by bylo třeba politicky uchopit a konstruktivně formulovat. Nejde zde o žádný boj mezi pohlavími. Skutečností je, že bychom měli mluvit o společnosti, která není postavena na principech nekonečného soutěžení, individualismu a síly (atributů, které dnešní společnost stále přisuzuje mužům), ale na principech péče, společné snahy o lepší život na Zemi a empatie. Téma by tedy nemělo znít: „Muži volí proti ženám,“ ale spíše: „Chybí nám formulace toho, jak mužství vypadá nebo by mělo vypadat.“ Prosazujme vizi péče a zodpovědnosti za druhé, která by mohla oslovit i muže, kteří dnes chtějí každý den leštit svého Harleye a cítit se jako MUŽI.

2. Ano, Mladí zelení usilují o skutečnou rovnoprávnost všech genderů a o inkluzivní společnost. Tyto cíle promítáme i do svého fungování – máme například kvóty na minimální zastoupení jiných genderů než cis-mužů ve volených orgánech. Aktuálně také pracujeme na petici za reprodukční spravedlnost v Česku a genderový rozměr zohledňujeme napříč všemi tématy, protože nerovnosti jsou hluboce zakořeněné v nás i v systému, který nás obklopuje. Dokonce i debata o MHD má genderový rozměr – muži o ní častěji rozhodují (zastávají exekutivní pozice), zatímco ženy ji častěji využívají (mezi cestujícími převažují ženy). Pokud jde o vnitřní fungování spolku, jsme si například vědomi toho, že lidé s mužskými znaky mají často větší tendenci zapojovat se do diskuzí. Proto se snažíme prostřednictvím pozitivní diskriminace v debatách podpořit i ostatní, kterým společnost takové schopnosti nevštípila. Zároveň však vedeme debatu o tom, jak ukázat mužům, kteří mají tendenci se vůči takto nastavenému fungování vymezovat nebo se před ním uzavírat (a ano, i my takoví ve spolku jsme), že tento přístup může být přínosem i pro ně. Snažíme se jim dokázat, že i v takto nastaveném systému mají své místo a nezahnat je (nás) do kouta.

3. Aktivně žádné konkrétní kroky nepodnikáme, pokud tedy nepočítáme používání inkluzivního jazyka, který je pro nás již přirozený. Našimi tématy a projekty však navenek dáváme jasně najevo, že nám na ženách záleží a že se jejich problémy snažíme řešit. To se odráží i na složení Mladých zelených, kde 45 % členů tvoří ženy, stejně jako 3 z 5 členů vedení spolku. Zatímco k oslovení ženských zájemkyň nám stačí přímo prosazovat naši vizi rovnoprávnosti, u mužských zájemců je situace komplikovanější. Spousta zájmových skupin totiž zneužívá boj aktivistů a aktivistek za rovná práva k vytváření příkopů v české společnosti. Tyto skupiny záměrně dezinterpretují tento boj, zastírají jeho pozitivní dopad i na cis-muže a využívají rétoriku „boje proti woke“ tam, kde jim chybí vlastní obsah a vize. Uvědomujeme si, že mladí muži, kteří tíhnou k figurám jako jsou Turek nebo Trump, často jen postrádají jinou pozitivní vizi, ve které by se necítili být v defenzivě. Proto vedeme diskuze o tom, jak takové lidi neuvádět do úzkých. Mluvme o tom, že místo společnosti založené na neustálém boji a soutěžení prosazujeme vizi péče a zodpovědnosti za druhé. Tato vize by jednoho dne mohla oslovit i muže s velkým „M“.

4. Ne. V lepším případě stagnuje. Organizace napojené na autoritářské režimy, jako je Aliance pro rodinu, mají exkluzivní přístup na ministerstva a do Poslanecké sněmovny, zatímco aktivismus zaměřený na boj za redefinici znásilnění, přijetí Istanbulské úmluvy nebo na prevenci sexualizovaného násilí je často shazován a zesměšňován. Převládá narativ, že všechny bitvy už byly vybojovány, což však data jednoznačně vyvracejí. Stačí se podívat, kdo převážně vykonává péči o rodinu a domácnost, nebo na to, o kolik více nadhodnoty čerpají cis-muži oproti jiným pohlavím. Každý týden se ve veřejném prostoru objeví bizarní příklady této nerovnosti. Ať už jde o složení rady Jihomoravského kraje tvořené 11 muži nebo o hon na Lindu Bartošovou kvůli jejímu podcastu o ženském orgasmu na sociálních sítích. Debata o rovnoprávnosti genderů v Česku nevzkvétá, stejně jako nevzkvétá diskuse o tom, jak by muži mohli přispět k emancipaci a osvobození od systému, který utlačuje ostatní – a nakonec i je samotné.

Za organizaci odpovídal Tomáš Mígl.