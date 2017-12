Hilšer: Odchod z EU by znamenal ekonomickou a společenskou sebevraždu. Vrhlo by nás to na Východ

Český rozhlas oslovil s pěti anketními otázkami osobnosti, které se budou ucházet o úřad prezidenta. Čtvrtým je podle abecedy lékař Marek Hilšer, který je z prezidentských kandidátů nejmladší. Pro svou kandidaturu získal podporu jedenácti senátorů. Prezidenta půjdou lidé volit 12. a 13. ledna, případné druhé kolo se bude konat za čtrnáct dnů. Seriál Praha 10:40 7. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentský kandidát Marek Hilšer | Foto: Vojtěch Duchoslav | Zdroj: Český rozhlas

Jak byste chtěl přispět ke stmelení společnosti?

Stačí jedna věc, a to je neurážet, nenálepkovat společnost. Protože ten, kdo chce rozdělovat, tak vždycky někoho nějakým způsobem pojmenuje a řekne: To je ten špatný. A to je první věc, která vede k rozdělení. Takže neurážet, nenálepkovat.

Pak bych se chtěl zasadit o to, aby opravdu tato společnost získala pocit, že se v ní odehrává nějaká spravedlnost nebo že spravedlnost platí pro každého. Protože pokud spravedlnost neplatí pro každého, tak ve společnosti vzniká velké napětí a pak mohou přicházet političtí lídři, kteří toho využívají a společnost umně rozdělí.

Jste pro uspořádání referenda o vystoupení z Evropské unie?

Nevidím naprosto žádný důvod, abychom vystupovali z Evropské unie. Nevím proč. Naše členství v Evropské unii je z ekonomického hlediska naprosto přínosné. Vyvážíme do Evropské unie 80 procent našeho exportu. Kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak by se rapidním způsobem zhoršila životní úroveň celé české populace. Dotklo by se to úplně každého. Ekonomické elity by na tom možná byly o něco méně hůř než obyčejní lidé.

Takže nevím, proč uspořádávat referendum o vystoupení z Evropské unie. Vidím to jak naprostý nesmysl. Vystoupení z Evropské unie by pro nás znamenalo morální, ekonomickou i společenskou sebevraždu. A vrhlo by nás to daleko na Východ.

Uděloval byste milosti?

Milosti ano, ale individuální. Nejsem pro abolice a hromadné amnestie, ale v životě vznikají situace, kdy právo úplně nedokáže popsat každou konkrétní reálnou situaci. V takovém případě je třeba zohledňovat lidská a humanitární hlediska. A prezident by měl možnost toto dělat, čili udělit milost individuálně.

Nikdy nevíme, co se nám může přihodit, jak se může život zamotat. V tomto ohledu bych byl pro to, aby milost prezidentovi zůstala. Ale rozhodně nejsem pro plošné amnestie typu Václava Klause, který omilostnil skupinu lidí, kteří se podíleli na těch věcech v 90. letech, a pak z toho vyšli bez trestu.

Koho považujete za největšího soupeře v prezidentské volbě?

Já o tom takto nepřemýšlím, ale samozřejmě že pro všechny je soupeřem Miloš Zeman. Dál už jsem o tom nepřemýšlel. Chci prezentovat své názory a nový pohled na to, jak by prezidentura měla vypadat. A pokud se mi to podaří, tak budu spokojen. A jako souboj s tím či oním to rozhodně neberu.

Pokud byste se do druhého kola nedostal, koho z dalších kandidátů byste podpořil?

Ve druhém kole bych podpořil téměř všechny. Spíš řeknu, koho bych nepodpořil. Asi bych nepodpořil pana Hanniga a pana Hynka. Měl bych obtíž podpořit pana Topolánka. A samozřejmě bych nepodpořil pana Zemana. Ať je Miloš Zeman, jaký je, tak je to především symbol minulosti a minulé politiky, která se tady odehrávala. A v tomto ohledu si myslím, že je třeba, abychom hleděli dopředu. To pro mě Miloš Zeman nereprezentuje.

Další díl nového seiálu s otázkami pro prezidentské kandidáty si můžete přečíst na serveru iROZHLAS.cz v pátek, kdy bude odpovídat textař a podnikatel Michal Horáček.

Profil: kdo je Marek Hilšer?

Jednačtyřicetiletý lékař Marek Hilšer je nejmladším ze zájemců o Hrad. Do věkového průměru všech uchazečů o prezidenské křeslo mu tak chybí 22 let. Svůj věk bere Hilšer jako velkou výhodu.

„Odlišuji se tím od ostatních. Mladost reprezentuje budoucnost a naději na to, že se politika může dělat jiným způsobem. Nebyl jsem členem žádné politické strany, žádné lobbistické skupiny. V tomto ohledu je to rozhodně výhoda," hodnotí svůj věk Hilšer.

Prezidentským kandidátem se stal díky podpoře jedenácti senátorů. Hilšer se narodil v Chomutově. Vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově.

Jako vědecký pracovník se věnuje boji s rakovinou. Hilšer je také občanským aktivistou, zviditelnil se například v roce 2014 na pravidelné tiskové konferenci vlády ve Strakově akademii.

Členové vlády mezi novináři tehdy přihlíželi tomu, jak se dva muži svlékli do půl těla a stoupli si na židle. Těla měli popsaná hesly a tiše drželi vlajky Evropské unie a NATO.

Jedním z demonstrantů byl právě Marek Hilšer. Nakonec k mužům přišla ochranka, sundala je ze židle a odvedla pryč. Hilšer tehdy vysvětloval, že chtěl upozornit na postoj Česka ke krizi na Ukrajině.

„Putinovský režim je diktátorský režim, který rozdmýchává občanskou válku na Ukrajině," prohlásil tehdy.

Prezidentský kandidát Marek Hilšer (vlevo) protestoval v roce 2014 Úřadu vlády kvůli situaci na Ukrajině | Zdroj: čt24

S odstupem času hodnotí Hilšer akci z roku 2014 jako vydařenou. „Vůbec za nic se v tomto ohledu nestydím. Byli jsme chytří, povedlo se nám to a upozornili jsme na něco. Ukázali jsme, že nejsme ovce. Řada občanů to ocenila," podotýká prezidentský kandidát.



Jednačtyřicetiletý Hilšer pracuje a žije v Praze. A je dva roky ženatý. Vzal si lékařku záchranné služby Moniku, kterou první myšlenka jejího muže kandidovat vyděsila.



„Řekla mi, že jsem se asi zbláznil, tak jsme o tom mluvili. Nakonec mi řekla, že mě bude podporovat, i když z toho není úplně šťastná. Řekl jsem jí to asi dva měsíce po svatbě, když to uzrálo. Měla představu, že budeme mít trochu jiný život," popisuje Hilšer.