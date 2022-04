Začíná sjezd KDU-ČSL. Jurečka obhajuje post předsedy strany, nemá protikandidáta

V Ostravě v sobotu dopoledne začne dvoudenní sjezd KDU-ČSL. Delegáti na něm rozhodnou o složení vedení strany na příští dva roky. Nominace na předsedu získal jako jediný kandidát dosavadní šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Stranu vede od ledna 2020, kdy na mimořádném sjezdu vystřídal současného předsedu lidoveckých poslanců Marka Výborného. Ten se tehdy postu vzdal z rodinných důvodů. Ostrava 5:00 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jurečka je v čele KDU-ČSL od ledna 2020 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já jsem před dvěma lety na mimořádném sjezdu řekl, že chci, abychom KDU-ČSL dovedli do vlády, abychom změnili poměry v České republice, abychom KDU-ČSL posílili. To se naplnilo, a proto si dovolím přijít s tím, že obhajuji pozici,“ zdůvodnil Marian Jurečka svou opětovnou kandidaturu na šéfa strany.

Jako další obhajuje post ve vedení první místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková, která je současně i předsedkyní senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých. Chce se věnovat své sociální agendě a chtěla by také zlepšit prezentaci lidovců navenek. „Málo umíme prodávat naší práci a pracovitost, jiné strany možná nemají tolik pracovitosti a práce za sebou, ale umí ji lépe prodat, takže určitě musíme zlepšit ještě komunikaci,“ vysvětluje svou vizi pro stranu.

S Jelínkovou se ve volbě utká místopředseda sněmovny Jan Bartošek. Ten doteď ve straně zastával post řadového místopředsedy a dříve několikrát usiloval i o pozici šéfa lidovců. Pokud ve volbě prvního místopředsedy neuspěje, má možnost znovu kandidovat na řadového místopředsedu - stejně jako Šárka Jelínková, oba totiž získali nominace i na tuto funkci.

Celkem mohou lidovci mít až čtyři řadové místopředsedy. Stát se jimi chtějí i náměstek brněnské primátorky Petr Hladík nebo poslanec Tom Philipp. „Mým takovým celoživotním posláním je prostě zdravotnictví. Je potřeba na zkvalitnění zdravotnictví pracovat a to je ta moje hlavní motivace, že bych chtěl v rámci KDU-ČSL být tou tváří, která bude bojovat za zlepšení kvality zdravotnictví v České republice,“ odůvodnil svou kandidaturu poslanec.

O post řadového místopředsedy se uchází taky náměstek moravskoslezského hejtmana a ředitel ostravsko-opavské diecézní charity Lukáš Curylo. „Budeme diskutovat o identitě KDU-ČSL v rámci koalice SPOLU, kdy se bude spolupracovat i na komunální úrovni,“ vysvětlil kandidát.

„Bylo by dobré, aby si KDU-ČSL řekla, co je tou přidanou hodnotou, co je pro nás prioritou a proč vlastně v té koalici jsme a co bychom za ty čtyři roky chtěli voličům říci, že jsme dokázali,“ uvedl Curylo k plánovanému programu sjezdu.

Volba vedení KDU-ČSL je na programu odpoledne po projevech ministrů a hostů. Na sjezdu vystoupí například ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, polský europoslanec Jan Olbrycht, předsedové koaličních stran nebo bývalý předseda vlády a Senátu Petr Pithart. Zítra straníci projednají přípravu na podzimní volby a na řadu přijde i politická diskuze.