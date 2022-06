Rekordní počet klíšťat v Brně. Jejich zvýšená aktivita se dá vysvětlit počasím, říká vědkyně

Klíšťata jsou v posledních dnech mimořádně aktivní. Jejich počet se výrazně zvýšil například v Brně. Výzkumníci z Masarykovy univerzity, kteří aktivitu klíšťat dlouhodobě monitorují, jich během hodiny v parku v Pisárkách nasbírali skoro 130. To je nejvíc za posledních pět let. Podle Aleny Žákovské z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty brněnské univerzity se to dá vysvětlit počasím.

Brno 0:10 11. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít