Lesy ČR pod drobnohledem kontrolního úřadu. Kvůli kůrovcové kalamitě prověří hospodaření

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověří, zda státní podnik Lesy ČR hospodaří s majetkem státu v souladu s předpisy, účelně a hospodárně. Půjde o kontrolu, kterou nově do letošního plánu zařadilo v dubnu širší vedení úřadu, tedy kolegium. Kontrolu povede nový člen kolegia úřadu Vladimír Koníček, který byl do svého zvolení poslancem KSČM a řadu let vedl sněmovní kontrolní výbor. Kontrola začne v květnu, závěr by měl být v lednu příštího roku.

Praha 13:11 5. května 2019