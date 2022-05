Epidemie evidentně brzdí, platí to pro všechny regiony, říká šéf zdravotnických statistiků

Souhlasíte s tím, aby skončila pandemická pohotovost? Je to nejhorší pro tuto chvíli za námi?

V tuto chvíli epidemie evidentně brzdí, zpomaluje ve všech parametrech, které sledujeme, včetně nejvážnějších parametrů, a to je pobyt pacientů v nemocnici nebo příjmy pacientů ve velmi vážném stavu, zejména těch, kteří vyžadují vysoce intenzivní specializovanou péči na jednotkách intenzivní péče. Tam je aktuálně hospitalizovaných asi 47 pacientů a počty také pomalu dobrzďují.

Platí to pro všechny regiony. Nemáme po republice žádnou asymetrii, že by celková situace maskovala rizikový vývoj v nějakém regionu. Situace je skutečně velmi pozitivní a blížíme se období teplého počasí, které ještě změní chování lidí, takže předpokládám, že i počty prokázaných nákaz standardně během sezonního letního období poklesnou.

O kolik může být v současnosti virová nálož v populaci vyšší, než ukazují statistiky?

Vždy po celou dobu platilo, že počet potvrzených případů je pouhým a - řekl bych - velmi nepřesným odhadem skutečného počtu nakažených. Ten může být násobně vyšší.

To nic nemění na tom, že sledujeme pokles epidemie, protože se neorientujeme podle celkového absolutního čísla - a myslím si, že je v mediálním prostoru i dost nespravedlivě zdůrazňováno. Daleko podstatnější jsou klinicky a epidemiologicky indikované testy, kde máme jasný důvod indikace ve zdravotním stavu člověka nebo v nějakém rizikovém ohnisku.

U těchto testů je velmi významné sledovat jejich počet, výsledky a relativní pozitivitu. A tato čísla také klesají. Takže i když je počet nakažených v populaci významně vyšší, než je celkový počet potvrzených případů, nic to nemění na tom, co jsme už probírali, a to že virová nálož - nebo chcete-li prevalence aktivních nákaz - v populaci klesá.

Testuje se méně. Máte tedy vůbec dost relevantních dat k analýzám? K prognózám?

Jak jsem teď odpovídal, testuje se méně a s tím musíme počítat. Rovněž během léta se bude testovat také asi relativně málo, nesrovnatelně méně než v obdobích, kdy epidemie vrcholí. Ale podstatné je sledovat právě standardizované relativní ukazatele, ne absolutní čísla.

A těch dat máte dost.

Ta klíčová čísla - klinicky diagnosticky indikované testy, epidemiologicky indikované testy a hlavně jejich relativní pozitivita, sledování nákaz u zdravotnických pracovníků, v sociálních zařízeních a mohl bych takto pokračovat dál. Klíčových indikátorů, které nejsou úplně narušeny celkovým poklesem testů, máme dost.

Sledujeme je celou dobu a tak si myslím, že ve výpovědi jsme v tuto chvíli relativně spolehliví. Epidemie klesá, virová nálož v populaci klesá.