Ředitel nemocnice ve Slaném: Nechali jsme si ušít látkové roušky, sami si mícháme dezinfekci

Slánská nemocnice do pátečního večera nedostala žádné ochranné pomůcky, ani informaci, kdy přesně je obdrží. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) přitom slíbil, že ještě v pátek do českých nemocnic rozešle prvních 60 tisíc respirátorů. „Museli jsme si nechat ušít látkové roušky, jako se používaly v minulosti," řekl ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Voteček, kterého oslovil server iROZHLAS.cz. Slaný 21:44 13. března 2020

„Ministerstvo s námi absolutně nekomunikuje. Všechno důležité se dozvídáme pouze v médiích,“ stěžuje si ředitel. Nemocnice trpí akutním nedostatkem všech ochranných pomůcek a z ministerstva zdravotnictví nemá podle Votečka ani informace, kdy můžou zásoby očekávat.

„Nejhorší je naprostá absence informací. Komunikace s ministerstvem probíhá tak, že každý den vyplňujeme tabulku, kolik toho potřebujeme, telefonicky se nelze dobrat jakýchkoliv informací,“ dodal ředitel.

Server iROZHLAS.cz oslovil ministerstvo zdravotnictví s dotazem, proč s nemocnicí nekomunikuje a jestli eviduje více stížností na nedostatek informací od dalších nemocnic v Česku. Mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová přislíbila odpověď, ale dodala, že momentálně musí vyřizovat desítky dotazů denně.

Dodávka na cestě

Ochranné pomůcky v pátek večer neobdržel ani Středočeský kraj, který by je dál měl rozdělovat. „Dodávka by měla dorazit večer, ale zatím nevíme počet ani složení. Během víkendu bychom je měli distribuovat do regionu. Příslušné subjekty budeme informovat,“ odpověděl mluvčí Středočeského kraje Marek Rejman na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Odborníci přitom očekávají, že počet nakažených v Česku bude růst. Zdravotníci se tak musí chránit rouškami a respirátory, aby nepřenášeli nemoc mezi pacienty. V pátek přibylo v Česku podle statistik ministerstva zdravotnictví 25 nových lidí nakažených koronavirem.

Nemocnice tak musela najít provizorní řešení. Žádný z distributorů podle Votočka například nemá k dispozici dezinfekci, kterou zdravotníci potřebují na operační sály a dezinfekci rukou. Proto si ji nemocnice začala míchat sama ve své lékárně.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pátek ČTK řekl, že dohodl s tuzemskými firmami na navýšení výroby dezinfekčních prostředků. Od úterý až do konce března od nich postupně odebere až 150 000 litrů dezinfekce za přibližně 50 milionů korun.

Ve Slaném si zároveň nechali ušít látkové roušky, které se používaly v minulosti. „To jsou jediné ochranné pomůcky, kterými v tuto chvíli disponujeme,“ uvedl ředitel nemocnice.

320 respirátorů denně

Roušky podle Votočka nebyly dostupné už před čtrnácti dny. Nemocnice si tak nemohla udělat zásoby, o které žádal ministr zdravotnictví. „Sháněli jsme respirátory na ukrajinských e-shopech za přemrštěné ceny,“ popsal ředitel. Od té doby Nemocnice Slaný nedostala žádné oficiální informace, jak bude slibované rozdělování probíhat.

„V ideálním případě bychom potřebovali pro každého zaměstnance jeden respirátor na jednu směnu. To znamená 320 respirátorů ve všední den a 115 o víkendu. Celkově jich ale nyní máme 40 na celou nemocnici na všechny dny, které nás čekají,“ upozornil ředitel nemocnice.

Votoček se v pátek obrátil nejen na ministerstvo zdravotnictví, ale i na Středočeský kraj. Ani tam ale nevěděli, co se situací dělat.

„Začal jsem to dnes aktivně zjišťovat, ale na ministerstvu nebyl nikdo, kdo by ty informace podal, i když jsme se o nich pídili. Poté jsme se obrátili na kraj, byli velmi ochotní, ale řekli, že nevědí ani kolik kusů pomůcek bude, kdy to bude a jaký bude klíč pro distribuci,“ popsal.

Problémy ředitel navíc vidí i v kapacitě informačních linek, kdy jeden z lékařů nemocnice chtěl hygienické stanici nahlásit, že má teploty a kašle, ale tři hodiny se nemohl dovolat.

„Ve finále vyhodnotili, že odběry nepotřebuje. Takže my jsme si pořídili vlastní odběrové sady, i když se to oficiálně nedoporučuje, a odebíráme vzorky pacientům sami a poté je rovnou posíláme do laboratoří,“ řekl.

Redakce oslovila i další nemocnice ve Středočeském kraji s dotazem, jaké jsou jejich aktuální zásoby ochranných pomůcek a jak hodnotí distribuci a komunikaci ze strany ministerstva.

K pátečnímu večeru se v Česku objevilo již 141 potvrzených případů nákazy koronavirem a odborníci očekávají, že počet nakažených bude o víkendu a v příštím týdnu výrazně růst.