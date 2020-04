Jedna podmínka pro náhradu škody je splněná, říká o zrušení opatření soudem ústavní právník Wintr

Městský soud v Praze ve čtvrtek zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která kvůli koronaviru omezila volný pohyb a maloobchod. „Vláda má teď prostor vydat opatření znovu tak, aby neporušovala zákon,“ říká k rozhodnutí ústavní právník Jan Wintr. Zrušení maloobchodního opatření navíc podle něj dává naději živnostníkům do případných soudních sporů o náhradu škody. „Jedna podmínka byla splněna,“ podotkl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Praha 14:29 23. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vláda má teď prostor vydat opatření znovu tak, aby neporušovala zákon,“ říká k rozhodnutí ústavní právník Jan Wintr (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jednoduše řečeno, co rozhodnutí městského soudu v praxi znamená?

Nutno říct, že vycházím z tiskové zprávy soudu a zpráv v médiích, ideální by samozřejmě bylo mít k dispozici text rozhodnutí. Vyplývají mi z toho ale dvě věci. Stalo se to, že soud zrušil zmíněná opatření ministerstva zdravotnictví týkající se volného pohybu a maloobchodu. Zrušena jsou k 27. dubnu, pořád tedy ještě platí. Vláda má teď prostor je v nějaké podobě vydat znovu. Musí to ale učinit tak, aby neporušovala zákon.

‚Chaotická a nesrozumitelná.‘ Soud zrušil čtyři opatření omezující volný pohyb a maloobchod v Česku Číst článek

Ta druhá?

Zadruhé z toho vyplývá, že Městský soud v Praze je toho názoru, že takto závažná rozhodnutí není možné vydávat na základě zákona o veřejném zdraví z rozhodnutí ministra zdravotnictví, protože se jedná o tak závažná rozhodnutí, že to musí mít vyšší formu, řekněme. Tedy zákonem, to by bylo z mého hlediska zcela nejlepší, nebo krizovými opatřeními vlády podle krizového zákona. Do 27. dubna bude muset vláda posoudit, která opatření ještě potřebuje a která už nejsou tak nezbytná. Opatření, která vláda potřebuje a může je vydat podle krizového zákona, tak je patrně vydá právě podle krizového zákona s účinností od 27. nebo 28. dubna.

Pokud tak neučiní, znamená to tedy, že například obchody mohou otevřít jako za normální situace?

Podle mě ano. Přiznám se, že v té složité spleti všech mimořádných opatření ministerstva a vlády se nevyznám do posledního. Pokud vycházíme z toho, že maloobchod je regulován tímto jedním opatřením ze 17. dubna, které by nebylo nahrazeno, tak samozřejmě platí normální režim a každý může obchodovat, jak chce. Patrně by ale přetrvala další omezení spojená s hygienou, která se opírají zase o jiná nařízení.

‚Pokud se chce někdo soudit, bude to zábava na 50 let.‘‎ Spor o odškodné kvůli koronaviru očima právníků Číst článek

Velkým tématem spojeným s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví byla případná náhrada škody. Co rozhodnutí pražského soudu znamená v tomto ohledu?

Pozice například živnostníků, kteří by chtěli žádat náhradu škody, se tímto rozhodnutím posílila. Pokud rozhodnutí Městského soudu v Praze nezruší Nejvyšší správní soud, v případě, že by ministerstvo zdravotnictví podalo kasační stížnost, tak je skutečně daná jedna podmínka pro náhradu škody, a to je právě nezákonné rozhodnutí.

Automatické náhrady pro všechny to ale neznamená.

Jak to potom bude vypadat s případnými náhradami škody, to velmi závisí na tom, komu se jakou škodu podaří prokázat. Jak už se řada lidí vyjádřila přede mnou, ten konkrétní soud bude čelit velmi obtížné úloze posoudit, jaké škody jsou skutečně zapříčiněny nezákonným rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a jaké škody by stejně nastaly z důvodu epidemie jako takové.

64027