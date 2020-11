ONLINE: Testy do úterního podvečera odhalily 4981 případů, zhruba o polovinu více než předchozí den

Do úterního podvečera laboratoře odhalily 4981 případů, což je zhruba o 3200 méně než před týdnem. Nově nakažených ale oproti pondělním číslům přibylo, a to téměř dvojnásobně. Stoupl také počet provedených testů na víc jak 30 tisíc. Jejich pozitivní podíl byl ale v pondělí jeden z nejnižších za poslední měsíc. Sledujeme online Praha 19:04 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ze 425 845 případů nákazy od březnového počátku jejího šíření v Česku se 261 273 lidí vyléčilo. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do úterních 18.00 laboratoře potvrdily už 4981 případů, což je asi o 2600 více než za stejnou dobu v pondělí. Nakažených je aktuálně více než 159 000 lidí, počet hospitalizovaných stoupl od neděle o 272, v pondělí vyžadovalo nemocniční péči 8059 pacientů. V úterý přibylo do statistik 189 úmrtí s koronavirem, celkem zemřelo 5263 lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ze 425 845 případů nákazy od březnového počátku jejího šíření v Česku se 261 273 lidí vyléčilo.

Méně případů než v pondělí hygienici odhalili naposledy v neděli 18. října, nižší počet ve všedním dni byl naposledy v pondělí 12. října. Počet nově potvrzených případů ale souvisí s intenzitou testování. Třeba v neděli bylo nejméně nových případů, ale i testů za čtyři týdny. V pondělí počet testovaných opět stoupl, laboratoře provedly téměř 30 000 testů, asi o 16 000 více než v neděli. Podíl pozitivních testů v posledních dnech klesl pod 30 procent, v pondělí se dostal na nejnižší hodnotu zhruba za měsíc, dosáhl 20,28 procenta.

Stále ale rychle přibývá úmrtí s covidem-19, za poslední týden se počet zvýšil o více než 1160 zemřelých na 5263. Na dnešek jich podle ministerstva připadá zatím 74, za pondělí uvádí web 155 úmrtí. Čísla z posledních dnů ale obvykle při pozdějších aktualizacích vzrostou. Minulé úterý zemřelo 243 pacientů s koronavirem, což je nejvíc v jednom dni od počátku epidemie.

Počet hospitalizovaných se o víkendu držel pod 7800, v pondělí ale opět stoupl nad 8000. Pacientů ve vážném stavu ale mírně ubylo na 1191.

Nejrychleji se nyní nákaza šíří na Pelhřimovsku, kde za uplynulých sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 1148 případů. Následuje Vsetínsko s 1092 přepočtenými případy. Relativně nejlepší situace je momentálně v Praze, kde je 291 nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden.

Statistiky potvrzených případů nákazy podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) naznačují, že opatření proti koronaviru, která byla přijata před dvěma až třemi týdny, se projevují. Není důvod je tedy zpřísňovat, je nutné se spíš připravit na řízené rozvolňování, uvedl v pondělí ministr. V úterý ale šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) řekl novinářům, že vláda bude muset Sněmovnu opět požádat o prodloužení nouzového stavu. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že Sněmovna o prodloužení stavu nouze s největší pravděpodobností rozhodne ve čtvrtek 19. listopadu.

